SJC e Rotary International promovem voluntariado e protagonismo juvenil em SP

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude, e as Governadorias Distritais do Rotary International realizam nesta segunda-feira (21/10), às 15h, um encontro para promover voluntariado e protagonismo juvenil em todo o estado de São Paulo. O evento acontecerá no Auditório Professor Lupércio Oliveira Terra, do Centro Paula Souza.

Representando o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, receberá o título Paul Harris, honraria que leva o nome do fundador do Rotary.

Segundo Juliano Borges, coordenador estadual de Políticas para a Juventude, “o evento pretende debater e unir esforços para fomentar o voluntariado entre os jovens, com foco no desenvolvimento de protagonismo e liderança juvenil”.

Além do secretário da Justiça Fábio Prieto, a solenidade também contará com a presença do coordenador de Políticas para a Juventude, Juliano Borges; e do presidente eleito do Rotary International 2025-26, Mário César Martins de Camargo, que receberá um certificado em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade e aos jovens paulistas.

Nove Governadorias Distritais do Estado estarão presentes na celebração, destacando a importância da colaboração entre as entidades. O voluntariado é um ato de solidariedade benéfico para a formação social dos jovens e suas habilidades de liderança. Atualmente, o Rotary conta com mais de 12 mil associados em 588 clubes espalhados por mais de 300 municípios paulistas, com a expectativa de participação de mais de 150 rotarianos de diferentes regiões do estado.

Serviço: SJC e Rotary International promovem voluntariado e protagonismo juvenil em São Paulo

Data: 21 de outubro de 2024

Local: Auditório Professor Lupércio Oliveira Terra, Centro Paula Souza.

R. Aurora, 15 – Santa Ifigênia, São Paulo.