SJC e Movimento Escoteiro firmam compromisso pelo voluntariado juvenil em SP

Buscando expandir a promoção do voluntariado jovem no Estado, a Secretaria de Justiça e Cidadania (SJC), por meio da Subsecretaria da Juventude, realizará no dia 14 de dezembro uma sessão solene par firmar um Protocolo de Intenção de Compromisso entre o estado e o voluntariado juvenil do Movimento Escoteiro.

O evento contará com a presença do secretário-executivo da SJC, Raul Christiano; do coordenador da Subsecretaria da Juventude, Juliano Borges e do Diretor-Presidente da Região Escoteira de São Paulo, Rodrigo Ramos de Freitas, no Centro Escoteiro Jaraguá, localizado no Pico do Jaraguá.

Os compromissos firmados durante a cerimônia visam maior disseminação das Políticas Públicas para a juventude em São Paulo e se baseiam na contribuição para a educação de crianças, adolescentes e jovens, mediante um sistema de valores fundamentado na Promessa e Lei Escoteiras.

Desde 1907, o Movimento Escoteiro tem promovido valores de cidadania e responsabilidade social, reunindo mais de 24 mil voluntários em 170 municípios. Durante a cerimônia, o Diretor-Presidente do Movimento Escoteiro receberá um certificado em reconhecimento aos seus inestimáveis serviços prestados à sociedade e aos jovens paulistas.

Serviço: Secretaria da Justiça e Movimento Escoteiro firmam compromisso pelo voluntariado juvenil

Data: 14 de dezembro de 2024

Horário: 10h

Local: Centro Escoteiro Jaraguá (Rua Adriano Reys n.º 1, Jaraguá, São Paulo/SP)