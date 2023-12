SJC e Junior Achievement assinam convênio para capacitar juventude do estado de SP

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ), e a associação Junior Achievement (JA) São Paulo assinaram, nesta quarta-feira (6/12), em cerimônia no Salão Nobre da pasta, um convênio com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e oferecer qualificação profissional aos jovens entre 15 e 29 anos de todo o estado.

A parceria entre o governo de São Paulo e a JA busca enfrentar os desafios atuais ligados aos jovens, entre eles, a vulnerabilidade social, a evasão escolar, dificuldades em serem inseridos no mercado de trabalho e a falta de projeto de vida, e proporcionar oportunidades para que alcancem o pleno potencial dentro da área de interesse e contribuam positivamente para a sociedade.

“Será uma parceria inspiradora e valiosa. São mais de 100 anos de história da JA, que vão contribuir com o setor público para as oportunidades irem até os jovens que não conseguem seguir seus estudos ou encontram dificuldades em serem inseridos no mercado de trabalho, pelas mais diversas razões enfrentadas diariamente. Vamos colher bons frutos”, destaca o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, que participou da assinatura do termo de cooperação ao lado do secretário-executivo da pasta, Raul Christiano.

O projeto tem a missão de preparar os jovens para as demandas do século XXI, com conteúdos dinâmicos e atualizados. Utilizando a metodologia “aprender-fazendo”, os participantes terão a oportunidade de conhecer métodos que poderão auxiliá-los na construção de seu projeto de vida sob a perspectiva da inovação e da sustentabilidade.

Para o presidente do conselho diretor da JA São Paulo, Fernando Bertuol Junior, que esteve acompanhado da diretora-executiva da organização social, Cibele Lara, é “a realização de um sonho fazer essa parceria com o governo de São Paulo. A iniciativa é fundamental pois amplia a participação da juventude nas nossas atividades, que exercemos há 40 anos no Brasil. Somos uma das cinco maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo e fomos indicados ao Nobel da Paz por duas vezes”.

“Vamos construir junto com os gestores municipais de juventude uma agenda voltada ao empreendedorismo juvenil, para fomentar a cultura empreendedora junto aos jovens com o apoio da Junior Achievement, que vem realizando um trabalho admirável ao longo desses anos. Essa soma de forças visa levar esse conceito ao maior número de jovens do estado”, reforça o coordenador estadual da CPJ, Juliano Borges.

À CPJ caberá divulgar amplamente a realização das atividades realizadas aos conselhos municipais de juventude e viabilizar mecanismos para garantir a acessibilidade aos jovens nas casas e praças de juventude do estado.

A JA será responsável por oferecer infraestrutura e suporte administrativo, técnico e humano, para o cumprimento das ações contempladas no plano de trabalho, além de elaborar e fornecer relatórios referentes aos resultados ao longo da execução do projeto.

Sobre a Junior Achievement Brasil

A Junior Achievement SP faz parte da JA Brasil. Presente em mais de 100 países, a JA está há 40 anos no Brasil, e já entregou mais de 6 milhões de experiências de aprendizagem, com o apoio de mais de 207,8 mil voluntários.

Até o fim de 2023 serão entregues 600 mil experiências de aprendizagem pela JA Brasil e em 2024 esse objetivo é de impactar 1 milhão de jovens.