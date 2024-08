SJC e CPJ lançam Carta Jovem Paulista 2024

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (SJC) e por meio da sua Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ) realizaram nesta quinta-feira (15/8) o lançamento da Carta Jovem Paulista 2024, no auditório deputado Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa (ALESP). O evento contou com as presenças de mais de 200 jovens de 130 municípios paulistas, que assistiram à leitura do documento, ouvindo propostas elaboradas por todo o Estado, com temas de grande relevância para a juventude.

A Carta Jovem Paulista 2024 é o resultado de um extenso processo de diálogo e participação, envolvendo milhares de jovens em todo o estado. O documento reúne demandas, aspirações e sugestões voltadas para áreas fundamentais como educação, emprego, saúde, segurança, cultura e direitos humanos. Trata-se de um importante instrumento representativo dos jovens paulistas, refletindo suas vozes e anseios em relação ao futuro.

Na mesa de abertura do evento, estavam Raul Christiano, secretário-executivo da SJC, Senador Astronauta Marcos Pontes, Fabiana Bolsonaro, deputada estadual, Juliano Borges, coordenador de Políticas para a Juventude e presidente do Conselho Estadual da Juventude, Luciana Jordão da Motta Armiliato de Carvalho, Defensora Pública Geral do Estado, Sebastião Misiara, presidente do Conselho da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP), Júlia Pires de Oliveira, presidente da Câmara Jovem de Caçapava, Cintia Aparecida Alves, gestora Municipal da Juventude de Caraguatatuba, e Natalia Salviano da Silva, representante do Conselho Municipal da Juventude do Guarujá.

Durante a cerimônia de lançamento, todos os representantes na mesa tiveram a oportunidade de expor suas ideias sobre a importância da Carta Jovem Paulista 2024. A presença dos parlamentares reforçou o compromisso de incluir as pautas juvenis nas discussões, promovendo uma agenda pública que atenda às necessidades e expectativas da juventude.

O Coordenador da Juventude, Juliano Borges, ressaltou o caráter inclusivo do processo de elaboração da Carta. “Desde o início, nosso objetivo foi ouvir a juventude em sua diversidade, garantindo que todas as vozes estivessem representadas. O lançamento de hoje é apenas o começo de um movimento contínuo de participação e protagonismo juvenil”, destacou Juliano Borges.

O secretário-executivo da Justiça e Cidadania, Raul Christiano, destacou a importância do evento. “A Carta Jovem Paulista 2024 é um marco para a juventude do nosso estado. Este documento não apenas expressa as preocupações e propostas dos jovens, mas também serve como um guia para políticas públicas que visam melhorar a qualidade de vida e ampliar as oportunidades para essa importante parcela da população”.

A deputada estadual Fabiana Bolsonaro ressaltou a importância de ouvir as vozes dos jovens. “É essencial que os jovens se sintam parte do processo político. A Carta Jovem Paulista 2024 é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada para que suas demandas sejam atendidas”, encorajando os presentes a continuarem lutando por seus direitos e por um futuro melhor.

Já o senador Astronauta Marcos Pontes reforçou a importância da juventude na construção do futuro. “O engajamento dos jovens é fundamental para podermos avançar em questões que impactam diretamente suas vidas. A Carta Jovem Paulista é um passo importante nessa direção”.

No final do evento, 40 jovens e representantes dos municípios receberam certificados pelos relevantes serviços prestados à juventude. “A expectativa é que a Carta Jovem Paulista 2024 seja um documento vivo, que continuará a evoluir e a guiar as ações voltadas para a juventude nos próximos anos”, assinalou Borges.