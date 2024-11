SJC abre inscrições para cursos profissionalizantes em Guarulhos 

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Guarulhos, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), abre, nesta semana, as inscrições para mais um curso profissionalizante gratuito. A capacitação é oferecida em parceria com o Fundo Social e Sebrae, e conta com certificado de conclusão.

A vaga disponível é para o curso de Recepção de Condomínio e Atendimento. Para se inscrever, basta levar o documento original (RG e CPF), e comprovante de residência. O curso tem início dia 02 de dezembro, e será realizado no período da tarde, das 13h às 17h.

Data: Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Endereço: Estrada do Capão Bonito, 53 – Jardim Maria de Lourdes, Guarulhos