Sítio dos Vianas e Jardim Guarará recebem Gincana Ecológica e Breshopping Sustentável

O Natal vai chegar mais cedo para as famílias do Sítio dos Vianas e Jardim Guarará. O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), com apoio do Fundo Social de Solidariedade, realiza neste sábado (14) as últimas edições do ano dos projetos Gincana Ecológica e Breshopping Sustentável.

O evento é gratuito e vai ocorrer nas dependências da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Cândido Portinari, localizada na Rua dos Cocais, 1.861, das 10h às 15h, e será um dia de muita festa. Na Gincana Ecológica, as crianças percorrem um circuito de brincadeiras, como tomba-lata, bola ao cesto e minigolfe, somam pontos e, ao final, podem trocar por brinquedos. Os pequenos terão à disposição desde brinquedos menores, como bonecos de ação e bichos de pelúcia, até peças maiores como bicicletas, patins e casinhas de boneca.

A ideia do Breshopping Sustentável, como o próprio nome indica, é que os participantes se sintam dentro de uma loja, ou um brechó. Nas araras, são disponibilizadas roupas femininas, masculinas e infantis, além de calçados e outros acessórios, como cintos, bolsas e bijuterias. Cada pessoa poderá escolher até três peças.

Todos os itens disponibilizados na Gincana Ecológica e no Breshopping foram doados nas Estações de Coleta e passaram por triagem e higienização. Em 2024, o Semasa realizou outros nove eventos do tipo, sendo quatro gincanas e cinco breshoppings e quase cinco mil brinquedos e roupas foram distribuídos.