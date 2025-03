Site especial da SPTrans tem consulta fácil e prática das linhas de ônibus no Carnaval

A Prefeitura preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar o caminho por conta da passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site www.sptrans.com.br/carnaval e pesquisar a linha para verificar os desvios, que estão sendo atualizados constantemente.

Uma novidade criada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans é o mapa que identifica se um ponto de ônibus estará desatendido durante o dia ou se ele terá seu atendimento normal. Aqueles pontos que têm interferência programada são identificados com uma bola vermelha e branca, além do endereço exato do local. Já as paradas sem alterações estão representadas pela cor azul. Todos os pontos de ônibus da cidade estão disponíveis para consulta neste link.

Os pontos de ônibus da cidade também foram adesivados com QR Code que leva ao site onde é possível realizar a consulta sobre as alterações no transporte público municipal. Até o domingo de carnaval, 2 de março, foram mais de 38 mil acessos ao portal.

Ao todo, estão previstas cerca de 1.600 alterações em linhas de ônibus. A SMT e a SPTrans seguem com as equipes em campo para auxiliar a todos os foliões do maior carnaval do país.