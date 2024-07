Site e app do Bradesco apresentam instabilidade

O aplicativo do banco Bradesco apresentou problemas neste sábado (13). Conforme relatos nas redes sociais, o app pedia uma atualização, mas não havia nenhuma disponível. Os clientes chegaram a desinstalar e instalar o aplicativo, embora o banco recomendasse que essa medida não fosse tomada.

Procurado, o Bradesco afirmou que “o aplicativo apresentou breve instabilidade nesta manhã para 35% dos clientes, mas já foi regularizada e funciona normalmente”.

As queixas nas redes sociais começaram há pelo menos uma semana e incluem problemas no site. O Bradesco afirmou que essas queixas não procedem e que “site e apps operaram normalmente durante o último mês.”

“O que está acontecendo com o app de vocês? Preciso fazer um PIX, não consigo porque mandam atualizar o app, mas não há nenhuma atualização disponível! Que falta de responsabilidade com os clientes!”, relatou uma usuária no Instagram.

Também no Instagram, outros relatos tratam de problemas no app do cartão. “Impressionante o quão ruim é esses apps de vocês (sic), não entra pra nada, nem o Bradesco Cartões nem mesmo o app do banco”, diz um usuário. “O que está havendo com o app????? Tive desinstalar e instalar de novo e até agora o Bradesco dizendo que precisa fazer atualização. Me ajude porque esses dias são dias de pagamento e recebimentos. Não consigo mexer em nada”, afirmou outro cliente.

Uma usuária do Instagram reclamou nesta sexta (13) que o aplicativo não funcionava há quatro dias. Outra, no último dia 6, se queixou também do site: “O site de vocês está com problema? Coloquei a senha não aceitou, bloqueou. Estou tentando refazer a senha e não aceita, volta pra página de colocar senha. Misericórdia, que sofrimento. O aplicativo foi a mesma coisa.”

No X, antigo Twitter, um usuário reclama que, desde a sexta, o aplicativo está com instabilidade. Ainda no X, outro usuário se queixou neste sábado que o problema ocorre desde ontem. “Devido aos problemas técnicos de vocês eu perdi minha chave de segurança e não estou conseguindo cadastrar uma nova. Pode me guiar passo a passo no privado para me ajudar? Estou sem dormir desde ontem com meu dinheiro preso nesse aplicativo. Vão me ajudar ou não?”, questiona.

Para a maioria das queixas, o Bradesco postou a mesma resposta: “A área responsável está atuando para que o acesso seja normalizado o mais breve possivel. Por gentileza, pedimos que aguarde. Nesse caso, é importante não desinstalar o seu App para não perder a Chave de Segurança.”

O Bradesco tem cerca de 72 milhões de clientes. Em 27 de novembro do ano passado, os correntistas foram surpreendidos com saldo zerado ou negativo na conta.

À época, o Bradesco afirmou que o processamento noturno do banco não atualizou corretamente o saldo da conta-corrente de um grupo reduzido de clientes, mas que o problema estava sendo resolvido gradualmente.

No final de outubro do ano passado, o app do banco também apresentou falhas durante seis horas. Os usuários não conseguiam entrar em suas contas ou enviar Pix. Na ocasião, o banco disse que “a intermitência” havia sido regularizada.