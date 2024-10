Site do Programa Oportunidade Já amplia para 370 mil as vagas disponíveis em cursos gratuitos

O site do Programa Oportunidade Já, lançado no último dia 14, ampliou de 260 mil para 370 mil as vagas voltadas à oferta de cursos on-line, workshops, treinamentos e processos seletivos gratuitos, destinado a vestibulandos, estudantes ou qualquer cidadão interessado. São 68 opções de cursos, criados e gerenciados por empresas privadas, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e órgãos públicos participantes da ação.



As oportunidades são direcionadas às áreas de voluntariado, turismo, logística internacional, gerenciamento de processos, tecnologia da informação e soft skills (conceito oriundo da área de Recursos Humanos relacionado a habilidades comportamentais e competências subjetivas que também são conhecidas como people skills e interpersonal skills). As vagas podem ser acessadas por meio do endereço: https://apps.univesp.br/oportunidade-ja/

As instituições participantes têm suas vagas e ações publicadas no endereço eletrônico mantido e divulgado pela Univesp. No edital de Chamamento Público, que ocorreu de julho a setembro, puderam se inscrever empresas e organizações da sociedade civil, nacionais ou estrangeiras, com interesse em contribuir para a empregabilidade e disponibilizar chances de qualificação profissional ao público em geral. Entre entidades públicas e privadas, 11 instituições foram habilitadas. A página também divulga vagas de formação oferecidas por órgãos do Estado de São Paulo parceiros da Univesp, como a Secretaria do Turismo (Valoriza São Paulo) e a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Curso de Introdução a Libras, entre outros).



De acordo com o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, a ação foi idealizada para oferecer, em um único local, oportunidades de qualificação profissional e de ingresso no mercado de trabalho. “Avaliando nosso vestibular, percebemos que muitas pessoas que buscam uma vaga acabam não conseguindo, dada a concorrência. Por outro lado, identificamos o interesse de empresas em oferecer formações em suas áreas de atuação. Desenhamos esse projeto para que os vestibulandos e demais interessados tenham outra chance de se capacitar e ingressar no ambiente profissional, por meio de atividades gratuitas de formação”, explica.