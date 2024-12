Site da Mega da Virada enfrenta instabilidade

No início da tarde desta segunda-feira (30), os apostadores que tentavam garantir suas chances na Mega da Virada enfrentaram dificuldades significativas. O site das Loterias Caixa direcionava os usuários para uma sala de espera virtual, com previsão de normalização das operações até as 13h30.

Nas redes sociais, diversas pessoas relataram problemas ao tentar acessar o portal, especialmente durante o login no aplicativo e no site. Este ano, a 16ª edição da Mega da Virada promete um prêmio impressionante de R$ 600 milhões. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, este valor representa o maior montante já oferecido na história do sorteio, não considerando ajustes pela inflação.

Em contato com a redação, a Caixa ainda não havia fornecido um retorno até o momento da publicação deste artigo.

O sorteio está agendado para terça-feira (31), às 20h, e as apostas poderão ser realizadas até as 18h do mesmo dia. Importante ressaltar que o prêmio não é cumulativo; caso não haja apostas que acertem todos os seis números, o valor será distribuído entre aqueles que acertarem cinco, e assim sucessivamente.

Segundo a Caixa, um único ganhador que decidir aplicar o prêmio total em uma caderneta de poupança pode esperar um rendimento aproximado de R$ 3,4 milhões no primeiro mês.

Com esse montante inicial, se o vencedor desejar desfrutar de um estilo de vida luxuoso, poderá adquirir um Porsche 911 GT3 RS, cujo valor pode atingir cerca de R$ 2,4 milhões quando novo, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), restando ainda um considerável saldo para outras despesas.