Site BoraDeTOP está com novo visual, mais intuitivo e mais organizado

A Autopass acaba de relançar o site BoraDeTOP.com.br, o principal portal de informações sobre os produtos e serviços oferecidos pela empresa por meio da plataforma do Cartão TOP. Com uma identidade visual completamente renovada, a página agora oferece uma experiência mais moderna e intuitiva.

Esse lançamento é o resultado de meses de pesquisa e desenvolvimento dedicados a melhorar a experiência do usuário, tornando o BoraDeTOP.com.br não apenas mais agradável visualmente, mas também mais fácil e rápido de se navegar.

O novo design destaca-se por uma interface muito mais limpa e organizada, facilitando a localização de informações sobre os produtos e serviços do TOP. As melhorias vão além do aspecto estético; a reestruturação também focou na organização do conteúdo, tornando-o mais simplificado e acessível.

“Estamos muito entusiasmados em apresentar esse nosso novo site ao nosso público”, disse Rodney, CEO da Autopass. “O objetivo era recriar esse ambiente, onde nossos clientes pudessem, com mais facilidade e de forma mais intuitiva, encontrar o que procuram sobre nossos serviços e, principalmente, sobre os novos produtos que estamos lançando. Acreditamos que o novo layout não só atenderá essas necessidades, como também excederá as expectativas.”

Entre as principais melhorias, estão: