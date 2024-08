Sistema Nacional de Segurança Alimentar recebe adesão de mais 98 municípios

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) passa a contar com 98 novos municípios, chegando a um total de 1.286 cidades aderidas ao Sistema. Os novos integrantes do Sisan foram divulgados na Resolução nº 9 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21.08).

Desde 2023, quando teve início a atual gestão do Governo Federal, foram adicionadas 750 cidades, número que supera o total acumulado entre 2013 e 2022, que era de 536. Somente em 2024, foram contabilizadas 664 adesões.

A secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Burity, ressaltou esse fortalecimento do Sistema. “As novas adesões municipais ao Sisan representam um avanço no processo de consolidação desse Sistema, que tem como missão a garantia do direito humano à alimentação no Brasil.”

O Sisan visa garantir a articulação e a integração das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, bem como a participação social e um monitoramento efetivo para direcionar essas políticas aos públicos prioritários.

“Por meio desse processo, os municípios se comprometem a criar as instâncias de participação, de articulação de políticas públicas e também diagnosticar a situação de insegurança alimentar e nutricional e, a partir dele, elaborar, de forma participativa, um plano de segurança alimentar e nutricional”, explicou a secretária Valéria Burity.

Com o apoio do Sisan, os territórios têm acesso a programas e políticas públicas direcionadas, além de aumentarem o controle social sobre as ações governamentais. A adesão ao Sisan também proporciona orientação técnica e formação para os gestores e atores envolvidos. Iniciativas que vem contribuindo para que o Brasil alcance a meta de sair novamente do Mapa da Fome.

“Reduzimos o número de pessoas em situação de fome em mais de 20 milhões e temos o grande desafio de continuar avançando na erradicação da fome e alcançar as pessoas que ainda estão em situação de insegurança alimentar moderada e leve”, afirmou Valéria Burity.

A secretária explicou que a participação no Sistema não só garante acesso a recursos e programas específicos, mas também fortalece a capacidade de atuação local no enfrentamento da insegurança alimentar.

“Quanto mais municípios se comprometem com esse processo e com esse Sistema, aumenta o número de ações e esforços nesse sentido. A gente celebra essas novas adesões e continua nesse esforço para consolidar e ter um Sisan ativo nos territórios”, concluiu Valéria Burity.

CURSO ONLINE – Como parte das ações voltadas a expandir o Sisan, o MDS promove o curso “O SISAN e a PNSAN: Aspectos Introdutórios”, que está disponível no Moodle para participação dos diferentes atores envolvidos no Sistema. A iniciativa é parte da FormaSan: “Trilha de Formação dos Atores Envolvidos no Sisan” e os participantes serão certificados pelo MDS.

As inscrições seguem até 15 de setembro e o curso pode ser feito no horário que for conveniente ao participante, bastando cumprir a carga horária. A conclusão deve ocorrer até 30 de setembro.

Outros quatro cursos já estão sendo preparados. São eles: Planos de Segurança Alimentar e Nutricional; Governança e Instâncias do Sisan; Avaliação e Monitoramento do Sisan e; Adesão. Para participar, basta acessar novoead.cidadania.gov.br/cursos e se cadastrar.

SISAN – O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), estabelecido pela Lei nº 11.346/2006, conhecida como Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), é um sistema público que tem como objetivo a elaboração e articulação de políticas nacionais, estaduais e municipais voltadas para a segurança alimentar e nutricional.

Além disso, o Sisan é responsável por monitorar e avaliar as mudanças na situação de alimentação e nutrição da população, bem como verificar o impacto dos programas e ações desenvolvidos nessa área. A atuação conjunta dos órgãos governamentais em todos os níveis e das organizações da sociedade é essencial para a formulação e implementação efetiva das políticas de segurança alimentar e nutricional no país.