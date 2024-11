Sistema de motorização Powerview® HunterDouglas, garante segurança em condições climáticas adversas

Em um cenário de crescente instabilidade climática, a Hunter Douglas – líder mundial no segmento de cortinas, persianas e coberturas – reafirma seu compromisso com a inovação e a segurança ao apresentar os benefícios do sistema de motorização PowerView®. Esta tecnologia de ponta destaca-se como uma aliada confiável em tempos de adversidades climáticas e variações na rede elétrica.

O PowerView®, certificado pelo Inmetro, representa o que há de mais inovador em automação residencial e assegura que as cortinas e persianas motorizadas da Hunter Douglas ultrapassam os padrões convencionais de qualidade e segurança, principalmente em um cenário de instabilidade elétrica, onde destaca-se por sua capacidade de operar com segurança mesmo em condições adversas:

Suporta variações de tensão, protegendo contra riscos como choques, superaquecimento, faíscas e incêndios.

Resistência a sobrecargas e surtos de tensão comprovada em testes.

Possui dispositivos de proteção que desligam automaticamente o motor quando necessário.

Durante o processo de certificação, o PowerView® foi submetido a diversos cenários de operação, incluindo:

Exposição a tensões mais altas ou mais baixas que as normais.

Simulações de oscilações na rede elétrica.

Avaliações de fuga de corrente elétrica.

Estes testes garantem que o sistema atenda aos mais elevados padrões de segurança, proporcionando tranquilidade e proteção aos usuários em perfeita harmonia com as variações da natureza e da tecnologia.

“A Hunter Douglas está comprometida em oferecer não apenas estilo e sofisticação, mas também segurança absoluta, protegendo o que é mais valioso para os nossos clientes”, afirma Patricia Cayres, Head de Marketing da Hunter Douglas Brasil. “Além do design, o PowerView® representa nossa dedicação à inovação e à qualidade, garantindo que nossos produtos funcionem de forma segura e eficiente, mesmo em condições adversas da rede elétrica.”

Fundada em 1919, a multinacional holandesa Hunter Douglas, líder mundial no segmento de cortinas, persianas e toldos, oferece ao mercado brasileiro uma ampla variedade de produtos nesses segmentos. Atua também no segmento de Produtos Arquitetônicos com um vasto portfólio de materiais como forros, brises, fachadas metálicas, fachadas ventiladas e aderidas, pisos extrudados, pisos elevados e painéis translúcidos. Presente em mais de 100 países – Europa, Ásia, Oceania e nas Américas – a marca tem como principal foco a inovação e o investimento permanente no desenvolvimento de produtos com tecnologia de última geração, aliados ao design de alto padrão. Confira mais informações no site Link.

