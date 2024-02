Sistema Coca-Cola Brasil investe na reciclagem inclusiva e fortalece parceria com catadores de materiais recicláveis

A partir de um protocolo de intenções assinado este mês, a Coca-Cola Brasil e a Coca-Cola FEMSA Brasil reforçam a parceira com a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT). Juntos, pretendem alavancar ainda mais a reciclagem inclusiva no país com um investimento em 2024 que deve superar R$7 milhões. Dentre as novidades estão a estruturação de hubs para a coleta circular de PET nos estados de Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. Tanto em São Paulo como em Minas Gerais estes hubs contarão também com o apoio e a parceria da Coca-Cola FEMSA Brasil, maior fabricante de Coca-Cola no mundo.

