Sistema Aquático-SP já transportou 20,5 mil passageiros desde o início da operação

O Aquático-SP, primeiro transporte hidroviário público de São Paulo, transportou mais de 20,5 mil passageiros desde o início da sua operação, em 13 de maio. O mais novo meio de transporte da cidade, que é gratuito durante a Operação Assistida, utiliza duas embarcações para fazer a travessia pela Represa Billings, na Zona Sul, entre os terminais Cantinho do Céu e Parque Mar Paulista Bruno Covas.

Somente na semana do feriado de Corpus Christi, entre os dias 27 de maio e 2 de junho, 7 mil pessoas foram transportadas e foram feitas 225 viagens, considerando ida e volta. O dia mais movimentado foi a quinta-feira (30), quando 1.376 passageiros utilizaram as embarcações.

O novo modal de transporte beneficia moradores dos bairros Grajaú, Cocaia e Pedreira, que ficam no extremo da Zona Sul da cidade.

A embarcação Bororé I tem capacidade para 60 pessoas sentadas durante a operação assistida e é acessível, com espaço para cadeirante, área para bicicletas, ar-condicionado, tomadas USB, televisão, conexão de internet e sanitário, inclusive acessível para pessoas com mobilidade reduzida. O trajeto tem 5,6 quilômetros e dura cerca de 17 minutos. O transporte feito por ônibus leva, em média, 1h20. A segunda embarcação, o Biguá2, tem capacidade para transportar até 30 passageiros e faz o percurso em 12 minutos.

Além das embarcações, quem vive na região ganhou mais duas linhas de ônibus elétricos que fazem a interligação dos terminais hidroviários com o bairro do Cantinho do Céu e o Terminal Santo Amaro, onde é possível também fazer a integração com o transporte de trilhos.

Com isso, haverá melhora na qualidade de vida da população, já que houve significativa redução nos deslocamentos rumo a regiões como Santo Amaro e o Centro da cidade. Durante a operação assistida, o Aquático-SP estará sob responsabilidade direta da SPTrans, empresa que gerencia o transporte público municipal.