Sistema Anhanguera-Bandeirantes e Rodovia Francisco Alves Negrão passam por obras de melhoria 

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo anuncia que estão sendo realizadas obras de melhorias no km 11 ao km 50 do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (CCR AutoBAn) e a no km 285+400 da pista leste, em Itapeva, da Rodovia Francisco Alves Negrão (CCR SPVias). Os trabalhos irão otimizar o tráfego urbano e favorecer a região e a população que utiliza esses trechos todos os dias, facilitando o deslocamento das milhares de pessoas que trafegam nessas estradas.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

O cronograma das obras que serão executadas no Sistema Anhanguera-Bandeirantes no período de 01 a 07 de julho, incluem a selagem de trincas que serão realizadas na Rodovia Anhanguera do km 11 ao km 50, sentido interior, com interdições intercaladas de faixas. Já nas OAE – Obra de Arte Especial (pontos, viadutos e passarelas) serão realizadas recuperação das juntas de dilatação ao longo de todo sistema com interdições intercaladas de faixas.

Os serviços serão realizados sempre no período noturno, das 22h às 5h com interdições de faixas. Ao longo do período das obras, até 13 equipes atuarão simultaneamente em diversos trechos do Sistema. As áreas de obras estarão sinalizadas e a concessionária faz um alerta para que o motorista ao detectar áreas de obras que reduza a velocidade.

As obras de pavimento serão realizadas durante este período nos seguintes trechos:

Na Via Anhanguera (SP-330) no sentido interior – norte e no sentido Capital, nos trechos que estão as cidades de:

São Paulo

Cajamar

Campinas

Sumaré

Limeira

Americana

Na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), as obras serão no sentido Interior – norte, nos municípios:

São Paulo

Cajamar

Cordeirópolis

Santa Bárbara d’Oeste

Campinas

Já no sentido Capital – sul:

Itupeva

Caieiras

São Paulo

Cordeirópolis

Santa Bárbara d’Oeste

Campinas

Rodovia Francisco Alves Negrão

Continuando as obras de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão, na região de Itapeva, desde o dia 28/6 o acesso ao bairro Vila Isabel, localizado no km 285+400 da pista leste, sentido Capão Bonito, está fechado temporariamente até a conclusão das obras, prevista para dezembro/2024

Administrada pela CCR SPVias, a rodovia está com essa intervenção, que se faz necessária para permitir a adequação da pista antiga e a implantação de uma nova ponte. Esse desvio não impactará o percurso dos motoristas da rodovia.

Durante as obras, os motoristas com destino ao bairro e proximidades, deverão utilizar o acesso existente no km 284+300. Além disso, no trecho entre o km 285+100 e o km 286+100, será realizado desvio de tráfego nos dois sentidos da rodovia. As faixas serão deslocadas para a nova pista implantada no sentido interior (Itararé) da rodovia.