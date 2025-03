Sistema Anchieta-Imigrantes recebe a maior carga especial da sua história

Na madrugada desta quarta-feira (12), o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) receberá a maior carga especial já transportada em sua história. Um transformador de grandes dimensões será levado ao Porto de Santos antes de seguir para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde substituirá um equipamento danificado pelos recentes incêndios na região. O transformador mede 121,80 metros de comprimento, 6,4 metros de largura e 5,576 metros de altura, com um peso bruto de 824,25 toneladas.

Devido à complexidade da operação, o transporte será realizado em três etapas, sempre durante a madrugada. Na primeira noite (12), a carga entrará na Rodovia dos Imigrantes pelo km 27, no acesso ao Rodoanel, e seguirá até o km 44, onde ficará estacionada. Em uma data ainda a ser definida, retomará o trajeto pelo trecho de serra até o km 62 da pista Sul. Na última noite de operação, seguirá da Rodovia dos Imigrantes até o Porto de Santos, concluindo o percurso no trecho sob concessão da Ecovias.

Para garantir a segurança viária, a operação contará com o apoio do Policiamento Rodoviário, que realizará a escolta do veículo transportador, além da execução de bloqueios temporários ao longo do trajeto. Durante as noites de deslocamento, a pista sul da Imigrantes será bloqueada das 23h às 05h, com o SAI operando no esquema 5×2, direcionando o tráfego ao litoral pela pista sul da Anchieta e o fluxo em direção à capital para as pistas norte da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes.

“A movimentação de uma carga dessa magnitude exige um planejamento detalhado para minimizar impactos no tráfego, garantir a segurança dos usuários e preservar a infraestrutura de viadutos e pontes. Por isso, atuamos em conjunto com o Policiamento Rodoviário e seguimos um protocolo rigoroso, com bloqueios temporários e desvios estratégicos. Além disso, o deslocamento será realizado sempre no período da madrugada, quando o fluxo de veículos é menor, reduzindo possíveis interferências. Nossa equipe estará mobilizada ao longo de toda a operação para coordenar os bloqueios e oferecer suporte ao transporte, garantindo que a movimentação ocorra de forma segura e eficiente”, explica Marcelo Belão, gerente de Operações Rodoviárias da Ecovias Imigrantes.

A concessionária mobilizará mais de 20 profissionais, além de veículos de apoio e sinalização específica, para garantir a fluidez do tráfego. Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção e, sempre que possível, programar seus deslocamentos acompanhando nossos canais de comunicação oficiais.