Sistema Anchieta-Imigrantes está com tráfego normal; Castello Branco (SP-280) enfrenta lentidão sentido Capital

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

Operação Normal (5×5). Apresenta tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sentido interior, o tráfego é intenso do km 50 ao km 33. No sentido capital, tráfego normal. A Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido interior, tem fluxo normal. No sentido capital, o tráfego o motorista encontra lentidão do km 56 ao km 53, por conta do excesso de veículos.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

Na Rodovia Castello Branco (SP-280), sentido capital, o tráfego está congestionado do km 30 ao km 28 e apresenta lentidão no sentido interior do km 19 ao 23. A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) em ambos os sentidos, apresenta tráfego normal.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Apresenta tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia dos Tamoios

Apresenta tráfego normal, sem congestionamentos.