Sistema Anchieta-Imigrantes deve receber até 515 mil veículos durante o feriado de Carnaval

A concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), prevê que entre 335 mil e 515 mil veículos sigam em direção ao litoral entre 8 e 13 de fevereiro, feriado de Carnaval. Para atender melhor o usuário, a empresa reforça seu efetivo e prepara diversas operações especiais de tráfego, com o objetivo de garantir maior fluidez e segurança viária. Todas as medidas contam com o acompanhamento da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e apoio da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo.

Nesse período, a Ecovias aguarda um aumento do fluxo em direção à Baixada Santista nos dias 9 (das 11h à meia-noite), 10 (da meia-noite às 21h), 11 (das 8h às 15h) e 12 de fevereiro (das 9h às 12h), quando está programada a implantação da Operação Descida (7×3). Nesse esquema, os veículos utilizam as pistas Norte e Sul da Via Anchieta, além da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao litoral. A subida é realizada somente pela pista Norte da Imigrantes.

A concessionária espera um aumento do tráfego no sentido São Paulo no dia 12, das 20h à meia-noite, e no dia 13 (terça-feira), das 10h à meia-noite, quando está prevista a implantação da Operação Subida (2×8). Durante essa operação, o usuário pode optar por subir a serra tanto pela pista Norte quanto pela pista Sul da Imigrantes e também pela pista Norte da Via Anchieta. A descida será feita apenas pela pista Sul da Anchieta.

*Os horários de início e término, bem como os modelos das operações, poderão sofrer alterações em função das condições de tráfego ou alguma interferência relevante no sistema./ Ecovias

Operação 3ª faixa na Cônego Domênico Rangoni

Caso haja necessidade, será implantada a Operação 3ª Faixa na rodovia Cônego Domênico Rangoni, com a extensão da faixa de acostamento, que poderá ser utilizada como faixa de tráfego, desde o entroncamento com a rodovia Rio-Santos até a praça de pedágio, em um trecho de 2 quilômetros.

Para auxiliar e orientar os motoristas, avisos de liberação do acostamento serão colocados nos painéis de mensagens fixos e variáveis do trecho, e as equipes da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária irão garantir a segurança viária de usuários e pedestres durante a operação.

Operação Visibilidade

Na ida e volta do feriado, será deflagrada a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos das rodovias. Esta ação tem o objetivo de melhorar a visibilidade dos recursos disponíveis e aumentar os trechos de inspeção e monitoramento das rodovias.

Movimento Afaste-se

A fim de proteger os profissionais que atuam salvando vidas na prestação de atendimento médico em acidentes rodoviários, além das equipes de socorro mecânico, de obras e de manutenção, a EcoRodovias aderiu ao “Movimento Afaste-se”, lançado pela CCR Rodovias. A ação visa conscientizar os motoristas a não se aproximarem das equipes quando avistarem algum tipo de acidente ou atendimento, pois esse comportamento coloca em risco a segurança das equipes e de todos que trafegam na via.

Recursos disponíveis

No decorrer do feriado de aniversário de São Paulo, e em toda a vigência da Operação Verão, que segue até 23 de fevereiro, a Ecovias terá um incremento de profissionais de aproximadamente 30% em relação ao restante do ano, especialmente na operação (socorristas, operadores de tráfego e arrecadadores de pedágio), e 75 viaturas, entre pick-ups de inspeção de tráfego, ambulância UTI, ambulâncias de resgate, veículos leves de atendimento rápido, guinchos leves e pesados, inclusive um guincho 100% elétrico, destinado ao atendimento de veículos leves, e o Guincho Rotator, equipamento que tem a função de içamento de veículos de carga, além de motocicletas.

Para esse período de maior movimento, a concessionária também disponibiliza uma base avançada, com serviços de auxílio mecânico, guinchos, banheiros químicos e água. Ela fica no km 40 da pista Norte da Via Anchieta.

Praças de pedágio

Para otimizar o atendimento nos pedágios, a Ecovias ampliou o quadro de operadores, para que todas as praças funcionem com capacidade máxima nos períodos de maior movimento. A concessionária também disponibiliza o pagamento por aproximação, com a utilização de cartões de débito e crédito com a tecnologia NFC. Além disso, caso necessário, será implantada a Operação Papa-fila. Nesse caso, funcionários devidamente identificados estarão à disposição dos motoristas para realizar a cobrança antes que cheguem às cabines. Na Cônego Domênico Rangoni, ainda será possível a reversão de cabines entre manual e automática, de acordo com o perfil de tráfego.

Tecnologia

A Ecovias possui 180 câmeras para o monitoramento das condições de tráfego. Além dessas, outras 16 são de uso exclusivo da polícia – possuem sensor infravermelho, detecção de incidentes e geram alarmes automáticos aos agentes alocados no CCO. Nos túneis da Imigrantes, 81 câmeras também são equipadas com sistema de detecção automática de incidentes.

Dicas de segurança

A Ecovias recomenda que, antes de iniciar a viagem, o motorista faça a revisão do veículo e verifique os principais itens, como freios, pneus, luzes dos faróis e lanternas e os níveis de água, óleo do motor e combustível. Para uma viagem segura, é imprescindível respeitar os limites de velocidade, manter uma distância segura do veículo à frente, sinalizar com antecedência a mudança de faixa e sempre usar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás, além de evitar o uso do celular ao dirigir e de ingerir bebidas alcóolicas ao volante.

Canais de comunicação

Para conferir as condições de tráfego, além de pedir apoio mecânico ou médico, os usuários podem usar o WhatsApp da Ecovias, que é 0800 019 7878, que também é o telefone de emergência da concessionária e funciona 24h. Também é possível pedir auxílio pelo site sos.ecovias.com.br, por smartphone ou tablet, sem descontar dos dados móveis da franquia, ou pelos telefones de emergência localizados às margens das rodovias a cada quilômetro. Para informações, além do 0800, os usuários podem conferir a situação de tráfego no SAI por meio do perfil do ‘X’ (ex-Twitter) @_ecovias ou no site www.ecovias.com.br.