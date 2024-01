Sinner vira duelo eletrizante com Medvedev e vence o seu 1º Grand Slam com Aberto da Austrália

Jannik Sinner conquistou neste domingo o seu primeiro Grand Slam na carreira ao virar um jogo épico contra Daniil Medvedev por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 3/6, 6/4, 6/4 e 6/3, em 3h45min de partida, na Rod Laver Arena. O italiano, quarto do ranking da ATP, saiu perdendo por 2 a 0, mas reagiu para fazer história diante do número 3 do mundo com o título do Aberto da Austrália

Ele é apenas o terceiro italiano a ser campeão de um Grand Slam e o primeiro desdeAdriano Panatta, que conquistou o Torneio de Roland Garros, em 1976. Nicola Pietrangeli foi o outro representante da Itália campeão.Sinner é o único de seu país a vencer em Melbourne.

Já Medvedev continua tendo o Aberto da Austrália como “pedra no sapato”. Ele foi vice-campeão do torneio pela terceira vez na carreira. Nas duas anteriores, foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal e pelo sérvio Novak Djokovic. No currículo, tem apenas um Grand Slam, o US Open, em 2021.

O russo continua com um aproveitamento ruim contra Sinner nos últimos jogos. Perdeu os quatro últimos confrontos contra o italiano, apesar de ainda levar vantagem no retrospecto geral com seis triunfos.

Querendo espantar os maus olhados após bater na trave no Aberto da Austrália em duas oportunidades, Medvedev fez um primeiro set quase perfeito para sair na frente. O russo disparou seis aces, não enfrentou break-points e quebrou duas vezes o saque de Sinner para fechar por 6/3. Com isso, o italiano, responsável por eliminar Djokovic do torneio, perdeu apenas o seu segundo set na competição.

O russo continuou no mesmo nível de concentração no segundo set, chegou a liderar a parcial por 5/1 e precisou apenas administrar a vantagem, apesar da reação de Sinner, para fazer 2 a 0. O italiano, que teve o apoio de grande parte dos torcedores, mostrou um crescimento no fim que o fez levar muita confiança para o terceiro set.

Foi aí que a partida começou a mudar de rumo. O italiano passou a sacar muito bem, não enfrentou break-points e aproveitou sua única chance de quebra, no último game da parcial, para surpreender Medvedev e voltar a partida ao fechar o terceiro set por 6/4.

Com o passar do tempo, o russo foi demonstrando cansaço, dando a entender de que estaria sentindo uma lesão, muito diferente de Sinner, que se mostrou inteiro e colocou o adversário para correr em quadra. O italiano fez um quarto set seguro, venceu novamente por 6/4 e deixou tudo igual.

Medvedev conseguiu se reerguer no quinto set, mas o cansaço acabou jogando contra. Aparentando estar mais bem fisicamente, Sinner conseguiu a primeira quebra de serviço e abriu 4/2. No sétimo game, o russo já não aguentava mais ficar em pé, mas continuou lutando e não entregou de bandeja um ponto sequer. O italiano, no entanto, foi feroz no saque e conseguiu uma vantagem por 5/2.

Mesmo em situação complicada na partida, Medvedev vendeu caro a derrota e completou um serviço espetacular para diminuir a diferença para 5/3. Mas no nono game, Sinner foi novamente fantástico no saque, não deu chance para reação do russo e confirmou o serviço para ser campeão do Aberto da Austrália.