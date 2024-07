Singular recebe voto de congratulações da Câmara Municipal

O Colégio Singular Santo André recebeu na tarde da última quarta-feira (26 de junho), o vereador e ex-secretário da Educação de Santo André, Almir Cicote.

Na ocasião, os diretores pedagógicos receberam o voto de congratulações da Câmara Municipal de Santo André pela comemoração aos 58 anos da instituição de ensino e pela sua importante participação no primeiro Congresso de Educação da cidade.

O evento aconteceu no mês de março e reuniu cerca de 200 palestras, divididas em oito eixos e conduzidas por grandes nomes da educação nacional. A unidade Santo André do Colégio Singular foi um dos polos do evento e dois profissionais da rede participaram como palestrantes, o coordenador do Teatro Singular, Paulo Gircys, e o diretor pedagógico, Fábio Aviles.