Singular realiza XVIII Encontro de Educadores em Santo André

Com foco no ensino de excelência e capacitação de seus professores e educadores da região do ABC, o Colégio Singular, com unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e em São Caetano do Sul, realizará no dia 24 de agosto (sábado), a partir das 8 horas, o XVIII Encontro de Educadores, na unidade localizada na Rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro.

O tema desta edição será Inspiração – Inovação – Transformação: Uma Visão Singular na Educação e deverá reunir cerca de 400 pessoas, entre educadores das escolas parceiras e equipe pedagógica do Singular.

A palestra Alta Performance na Educação abrirá o evento e será ministrada por Rosane Maria da Silva, pedagoga com especializações em orientação educacional, supervisão escolar, neurociência e neuroaprendizagem e pós-graduação em Neuropedagogia, Psicanálise e Terapia corporal.

Em seguida, os educadores poderão optar por nove workshops simultâneos, de acordo com os seus interesses, cujos temas serão: Um novo olhar sobre a criança e suas fases de desenvolvimento; Inteligência Artificial e as aplicações na Educação: da administração à sala de aula; Inclusão: O papel da escola no acolhimento às diferenças; Documentação Pedagógica: um olhar cuidadoso do processo; Trabalhando as funções executivas através do lúdico; Inspiração na Educação: motivando para aprender – Criando um ambiente inspirador e inovador; Transformação Educacional: preparando para o futuro e os desafios do século XXI; Mudanças Geracionais e Ética e Felicidade: o desenvolvimento das virtudes na educação.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do link singular.net.br/encontro2024. No dia do evento, quem puder colaborar, será aceita doação de ração animal.

Serviço: XVIII Encontro de Educadores

Data: 24 de agosto (Sábado)

Horário: 8 horas

Local: Rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro.

Inscrições: singular.net.br/encontro2024