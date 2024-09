Singular promove novo simulado aberto do Enem

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio, a rede de ensino Singular promoverá mais uma edição do simulado aberto Enem. A atividade acontecerá no próximo dia 28 de setembro (sábado), das 13h às 18h, no campus Rudge Ramos da Universidade Metodista.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 23 de setembro (segunda-feira), por meio do portal singular.com.br. Podem participar estudantes de escolas públicas e particulares do Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares.

Enquanto os alunos se dedicam à resolução das questões, os pais participarão de uma reunião com a equipe de coordenadores da área de vestibulares do Singular, já que a família é peça fundamental no processo de preparação. Entre alguns pontos abordados estão as orientações para a reta final de estudos; as atividades complementares; o cenário atual dos grandes vestibulares e o funcionamento da nota do Enem junto ao SiSU – Sistema de Seleção Unificada.

Mais informações podem ser obtidas no Singular Anglo Vestibulares Santo André – (11) 4990-4193 | WhatsApp: 97339-9968 ou no Singular Anglo Vestibulares São Bernardo – (11) 4125-7034 | WhatsApp: 94241-2651 .