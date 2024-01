Singular promove formaturas do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio

A partir do próximo dia 27 de janeiro (sábado), o Colégio Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, abrirá a temporada de formaturas.

Nesse dia, a partir das 21hs, acontecerá a solenidade dos formandos do 9º ano do Ensino Fundamental II e da 3ª série do Ensino Médio, da unidade São Caetano do Sul, no Samyr Buffet. Na sexta-feira (2 de fevereiro), no mesmo local e no mesmo horário, será a vez da turma da 3ª série do Ensino Médio de São Bernardo vestir a beca e, no dia seguinte (3), os formandos do 9º ano do Singular Júnior.

O Samyr Buffet também sediará o baile e a colação de grau dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II do Liceu Monteiro Lobato, no dia 17 de fevereiro (sábado), a partir das 21 horas.

Para encerrar o ciclo, no dia 14 de março (quinta-feira), às 19 horas, será a vez dos alunos do Colégio Singular Santo André participarem da cerimônia de colação de grau, no Clube Atlético Aramaçan. E no sábado (16 de março), às 22 horas, acontecerá o baile de formatura, no mesmo local.

Todos os formandos, os seus familiares e amigos serão recepcionados pelas equipes de direção, de coordenação e pedagógica e, para seguir todo o requinte e tradição que a solenidade exige, as formandas usarão vestido longo e os formandos, smoking.