Singular arrecada brinquedos em campanha social

Para cumprir o seu papel na formação completa dos alunos e de responsabilidade social junto às comunidades onde está inserido, além de atender às crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, a rede de ensino Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, promoverá até o dia 8 de outubro (terça-feira), a tradicional campanha do brinquedo.

Serão arrecadados brinquedos novos ou usados (em bom estado de uso e de conservação) e todos os itens serão enviados para instituições da região do Grande ABC que atendem crianças.

Também está ativa a campanha para arrecadar lacres de latas de alumínio e tampinhas de garrafas PET. Os lacres serão trocados por cadeiras de rodas e as tampinhas serão revertidas em ração animal. Todas as unidades do colégio e do cursinho são pontos de coleta, os endereços podem ser conferidos no portal singular.com.br.

Ambas as iniciativas fazem parte do projeto Singular Social, que beneficia cerca de 50 instituições do Grande ABC em datas comemorativas como o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais ou em épocas do ano específicas, como volta às aulas e inverno.

Com 58 anos de fundação, o Colégio Singular possui mais de 10 unidades, é a maior escola do Sistema Anglo do Brasil e seu material didático é utilizado da Educação Infantil ao Ensino Médio. A rede também oferece cursos preparatórios para o vestibular, por meio do Singular Anglo.