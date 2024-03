Singular Anglo lança projeto focado em redação para os vestibulares de Medicina

Um dos maiores desafios dos vestibulandos é desenvolver uma boa redação, seja no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou nos vestibulares tradicionais, haja vista que um dos principais elementos no desenvolvimento de um bom texto é a argumentação, que tem a finalidade de convencer o leitor sobre o seu posicionamento. No Enem, a argumentação faz parte de 2 das 5 competências avaliadas pela banca examinadora.

Com a proposta de colaborar com o vestibulando na criação de repertório, fortalecer a capacidade argumentativa na produção dos textos e incentivar a leitura e melhorar a sustentação da argumentação na redação, o cursinho Singular Anglo, com unidades localizadas no Grande ABC, acaba de lançar o projeto Mentes Mestras – Rumo à perspicácia filosófica e sociológica na redação, coordenado pela professora de Filosofia e Sociologia, Paluana Curvelo Luquiari.

A iniciativa é exclusiva para os alunos do curso Extensivo Medicina e a primeira aula aconteceu na última semana, com o tema Psicologia – Freud e Jung. Até o fim do semestre, mais três aulas ocorrerão: dia 8 de maio – Hannaj Arent; no dia 12 de junho – Filosofia Negra: Ribeiro e Davis e, no dia 26 de junho – Democracia.

De acordo com a professora Paluana, o primeiro passo foi entender as necessidades e demandas dos alunos por meio de um bate-papo. “Nossa finalidade com esse projeto não é apenas despertar o interesse do aluno por outros autores, mas que eles também percebam e valorizem a Filosofia e a Sociologia enquanto possibilidades de sustentar argumentos e ideias para o desenvolvimento do pensamento crítico, tanto em relação aos temas que possam ser abordados na redação do vestibular como também de forma mais ampla”, explica.