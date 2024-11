Singular acompanha alunos na Fuvest e promove confraternização entre colaboradores

No último domingo (17), a fim de levar apoio e tranquilidade aos seus alunos, a equipe de Amarelinhos do Colégio Singular e do cursinho Singular Anglo Vestibulares – com unidades localizadas na região do Grande ABC – marcou presença na primeira fase do vestibular da Fuvest.

Esse grupo é formado por professores, coordenadores, diretores e funcionários, que desde 1976 acompanha os vestibulandos nos principais processos seletivos e sempre vestidos com a camiseta amarela.

Após os portões dos locais de prova serem fechados, os diretores Paolo Gambogi e Paulo Roberto De Francisco recepcionaram o time, na unidade andreense do Colégio para o tradicional churrasco de confraternização.