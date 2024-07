Singer retorna a Mega Artesanal 2024 

A SVP Worldwide, líder global no mercado de máquinas de costura e detentora das marcas Singer, Husqvarna Viking e Pfaff, anuncia retorno na Mega Artesanal 2024, a maior feira de artesanato da América Latina que ocorrerá em São Paulo de 27 a 31 de julho de 2024, no São Paulo Expo. A participação no evento terá como tema o reforço do lançamento da primeira máquina de bordar e costurar com Wi-Fi da Singer no Brasil, marcando uma importante etapa para a empresa que une tradição e inovação tecnológica e almeja conquistar novos públicos, como a geração Z.

A nova máquina de bordar e costurar da Singer, modelo SE9185, destaca-se por seu design inovador e tecnologia avançada, incluindo acesso Wi-Fi e uma tela de 7 polegadas acoplada, proporcionando uma experiência digital, intuitiva e completa. Com diversas opções de customização e a capacidade de criar modelos exclusivos de bordado, a SE9185 também oferece uma plataforma digital integrada através do aplicativo mySewnet, permitindo transformar fotos em arquivos de bordado com apenas um clique e acesso a um programa de assinatura mensal com novidades da moda. A novidade já está disponível em todo o Brasil para compras online e nos representantes de varejo.

Influenciadores e nova abordagem

Em celebração a este lançamento, a Singer apresenta seu portfólio completo de produtos na Mega Artesanal 2024, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer e interagir com as mais recentes inovações da marca. “Para nós, voltar à Mega Artesanal é uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso com a inovação e o apoio aos artesãos, costureiros e estilistas de todo o Brasil. Estamos entusiasmados em compartilhar nossas novas tecnologias e fortalecer ainda mais nosso relacionamento com a comunidade criativa”, avalia Concheta Feliciano, diretora de marketing e e-commerce da SVP Worldwide na América Latina.

No stand da marca haverá participação de influenciadores do segmento, como Jonatas Verly, um talentoso costureiro baiano de 30 anos, começou a costurar aos 20 anos, inspirado por sua avó. Sua abordagem única motiva e inspira outras pessoas a se aventurarem no mundo da costura. E Suzana Ramos, que foi professora de química e física por muitos anos antes de se reinventar e descobrir na costura uma nova profissão hoje tem milhares de seguidores em suas redes sociais.