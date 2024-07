Sinfônica de Santo André leva ópera de Giacomo Puccini ao Teatro Municipal

Neste sábado e domingo (27 e 28), o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, retoma sua programação lírica após a reforma e reabertura do espaço. O público poderá conferir a apresentação de Suor Angelica, obra de Giacomo Puccini, apresentada pela Cia Ópera São Paulo, Amigos da Ópera de Jacareí e Orquestra Sinfônica de Santo André.

Com entrada franca, o público poderá retirar os ingressos na bilheteria do teatro, duas horas antes do espetáculo.

A obra, que utilizará dois palcos do Teatro Municipal, integra um conjunto de três títulos de óperas de um ato (Il Trittico), do qual fazem parte ainda o drama Il Tabarro e a comédia Gianni Schicchi.

Suor Angelica é talvez o único exemplo de uma ópera escrita só para mulheres. Puccini tinha uma irmã que era freira e com certeza foi uma das inspirações para a composição.

A ópera permite uma leitura moderna e atual, pois retrata as diversas condições de mulheres que são culpabilizadas por suas personalidades e ações, sendo isoladas do convívio da sociedade. Angelica, a personagem título, sofre fortemente essa questão, tendo sido internada por ter tido um filho ainda jovem e fora do casamento, sendo culpada pela “mancha” causada na família e impedida de conviver com o próprio filho.

A montagem de Suor Angelica, que rememora os 100 anos de morte do maior compositor de óperas italiano, é uma parceria com a Orquestra Sinfônica de Santo André. A produção é da Cia Ópera São Paulo e Amigos da Ópera de Jacareí, com correalização do projeto “A Caminho do Interior” do Consulado Geral da Itália em São Paulo e Instituto Italiano di Cultura San Paolo.

Além das datas disponíveis em Santo André, haverá ainda apresentações nos dias 25 e 26 de julho, às 20h30, no Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo) – os ingressos estão disponíveis pelo Sympla no link

Já no dia 3 de agosto, às 20h, é o Theatro Polytheama (Rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro, Jundiaí) que recebe a ópera. Ingresso: R$ 10 inteira e R$ 5 meia, distribuídos pela plataforma Sympla ou na semana da apresentação pela bilheteria do Teatro Polytheama.

Haverá palestra pré-concerto, das 18h30 às 19h30, com o musicólogo Daniel Motta no hall do Theatro Polytheama.

Serviço

Suor Angelica

Datas: 27/7/24 (sábado), às 19h30 | 28/7/24 (domingo), às 18h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº – Paço Municipal de Santo André – Centro

Classificação Etária: Livre

Entrada gratuita – Ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, duas horas antes do espetáculo