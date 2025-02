Sinfônica de Santo André apresenta concerto com trilhas de games

A Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) traz o universo dos videogames ao Teatro Municipal Maestro Flavio Florence neste fim de semana. As duas apresentações, no sábado (22), às 19h30, e no domingo (23), às 11h, contarão com a participação do pianista e solista convidado Antonio Vaz Lemes.

Com um programa totalmente voltado para o universo da música dos videogames, o “Concerto para Games, Piano e Orquestra” terá trilhas de jogos como Zelda, Super Mario e Castlevania, entre muitas outras, que serão executadas pelo solista e pela orquestra, numa roupagem sinfônica original, com imagens dos games projetadas em telão.

Além disso, obras do repertório tradicional que dialogam e participam do mundo dos jogos eletrônicos se juntam ao programa, como o ‘Prelúdio de Tristão e Isolda’, de Wagner, e o ‘Concerto para Mão Esquerda’, de Ravel.

Os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência, com o limite de um por pessoa.

“A música para videogame é a grande herdeira da composição sinfônica dos séculos XVIII, XIX e início do século XX. A grande variedade de sonoridades, de timbres, de ideias musicais, de ambientes de coloridos variados, é representada neste programa, onde os games e o piano aparecem como solistas, trazendo toda essa diversidade musical”, diz o maestro da Orquestra Sinfônica de Santo André, Abel Rocha.

Solista

Com cerca de 690 mil seguidores, a página no Instagram de Antonio Vaz Lemes e o canal no YouTube “Piano que toca” são as principais ferramentas para que o pianista busque seu objetivo, que é democratizar o acesso ao piano, à música clássica e de concerto. Para isso, ele utiliza temas de filmes, séries, animes, games, música brasileira e até mesmo hinos de futebol nas suas redes. Assim, com jeito didático e acolhedor de expressar as ideias, o pianista descomplica e quebra o tabu do ensino musical.

Antonio Vaz Lemes é pianista, professor e comunicador. Além de se aperfeiçoar na École d’Art Américaine de Fontainebleau e Académie Francis Poulenc na França, é bacharel e mestre em performance pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), onde defendeu a pesquisa “Dedilhados Pianísticos e suas relações com princípios técnicos e musicais“.

Serviço

Concerto para Games, Piano e Orquestra

Data: 22/2 (sábado), às 19h30 | 23/2 (domingo), às 11h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Gratuito

Os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência, com o limite de um por pessoa.