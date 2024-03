Sinfônica de Santo André abre temporada 2024 neste final de semana

A Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) abre oficialmente a temporada de concertos de 2024 neste final de semana, com duas apresentações gratuitas, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Flaquer, 110, no Centro). As apresentações, que acontecem no sábado (23), às 19h30, e no domingo (24), às 11h, terão a oboísta Gizelle Salles como solista.

Para este concerto de abertura da temporada, a Sinfônica de Santo André preparou um programa que se inicia com uma homenagem ao compositor Giacomo Puccini, aos 100 anos do seu falecimento, com a apresentação de “La Tragenda”, da ópera “Le Villli”.

Em seguida, a orquestra interpreta a “Suite Vila Rica”, composta por Camargo Guarnieri, compositor paulista da cidade de Tietê considerado um dos compositores brasileiros com maior destaque no mundo. Isso porque, em 1957, o filme Rebelião em Vila Rica, considerado o primeiro longa colorido produzido no Brasil, foi lançado com a trilha sonora original de Camargo Guarnieri.

Guarnieri, como muitos na época, iniciou sua carreira acompanhando o cinema mudo. O filme Rebelião em Vila Rica retrata uma rebelião de estudantes na década de 1940 na cidade de Ouro Preto, estabelecendo um paralelo com a Inconfidência Mineira, nome dado a uma das revoltas contra a coroa portuguesa, quando Tiradentes foi enforcado.

Na sequência, o programa traz o Concertino para Oboé e Cordas do compositor gaúcho Brenno Blauth, obra considerada uma das peças mais importantes do repertório brasileiro para o oboé, que será interpretada pela solista Gizelle Salles.

Fechando o programa, a sinfônica volta à Itália ao apresentar o concerto Pini di Roma, ou seja, Pinheiros de Roma, de Ottorino Respighi. A obra, considerada um verdadeiro passeio pela cidade italiana, foi criada em quatro movimentos que representam as diferentes paisagens onde há pinhos em Roma.

Solista – A solista Gizelle Salles é chefe de naipe dos oboés da Sinfônica de Santo André e atua na orquestra desde 2009. Aos 7 anos, iniciou seus estudos ao piano e aos 13 anos no oboé, instrumento na qual formou-se bacharel pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) em 2007.

Graças à sua experiência e qualidades artísticas, foi chefe de naipe na Banda Sinfônica do Exército Brasileiro e da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Desde 2012 integra a Orquestra Sinfônica da USP (Universidade de São Paulo). Já foi convidada a atuar em diversas orquestras, como a Jazz Sinfônica de São Paulo, ORTHESP, Orquestra Acadêmica de São Paulo, entre outras.

Programa:

La Tregenda, da Ópera Le Villi (5′)

Giacomo Puccini

Suíte Vila Rica, do Filme Rebelião em Vila Rica (20′)

Mozart Camargo Guarnieri

Concertino para Oboé e Cordas (18′)

Brenno Blauth

Solista: Gizele Sales, oboé

Pini di Roma (23′)

Ottorino Respighi

Regência: Abel Rocha e Marcelo Falcão

Serviço:

Orquestra Sinfônica de Santo André – Abertura da Temporada 2024

Data: sábado (23), às 19h30, e domingo (24), às 11h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Entrada gratuita