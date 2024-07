Sinéad O’Connor morreu após doença pulmonar e asma

A cantora Sinéad O’Connor morreu após um quadro de doença pulmonar obstrutiva e asma. Ela também tratava de uma infecção no trato respiratório. São essas as informações contidas no seu atestado de óbito, segundo o jornal Irish Independent.

Anteriormente, autoridades britânicas haviam divulgado que a cantora irlandesa teria morrido de causas naturais. O’Connor morreu em Londres, aos 56 anos, em julho do ano passado.

O’Connor ganhou fama com o hit “Nothing Compares 2 U” e ao longo de toda a carreira levou a público seus problemas relacionados a saúde mental, que se agravaram nos últimos anos.

Nascida em Dublin em 1966, O’Connor tem dez álbuns de estúdio gravados. Além do sucesso que a projetou internacionalmente, “Nothing Compares 2 U”, ela ainda é a voz de canções como “The Emperor’s New Clothes”, “Sacrifice” e “The Last Day of Our Acquaintance”.

A carreira musical engrenou depois que ela conheceu Fachtna O’Ceallaigh, antigo agente do U2, e lançou seu primeiro álbum de estúdio, “The Lion and the Cobra”, de 1987, que rendeu a ela uma indicação ao Grammy. Na sequência veio “I Do Not Want What I Haven’t Got”, que incluía a faixa “Nothing Compares 2 U”, originalmente composta por Prince.

A canção alcançou o topo das paradas em diversos países e garantiu a ela um Grammy de melhor performance de música alternativa. Oito álbuns e mais indicações a prêmios vieram, até a cantora gradualmente deixar os holofotes.

O’Connor também teve uma carreira marcada por polêmicas. A maior delas aconteceu em outubro de 1992, quando a cantora rasgou a foto do papa João Paulo 2º no palco do programa americano “Saturday Night Live”, da NBC.