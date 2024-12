Sine de Mauá oferece 199 vagas de emprego em diversas áreas

O Sine – Casa do Trabalhador de Mauá, antigo CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), administrado pela Prefeitura, está com 199 vagas de emprego disponíveis para a próxima semana. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, em empresas localizadas em Mauá, municípios do ABC e também na cidade de São Paulo.

As vagas incluem cargos como motorista carreteiro, ajudante geral, assistente de loja, atendente de fast food, encanador, operador de máquina de estamparia, montador de estruturas metálicas e pedreiro. A lista completa, com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados também podem se inscrever no canal de informações da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo pelo WhatsApp, acessando o link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Além disso, é possível cadastrar os dados para oportunidades futuras, caso não haja vagas compatíveis no momento.

Como se candidatar:



Os candidatos devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (versão impressa ou digital). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A iniciativa visa facilitar o acesso ao mercado de trabalho, além de oferecer suporte a quem busca recolocação profissional ou capacitação por meio de cursos.