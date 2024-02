SindSaúde-SP tem expectativa de atender 40 mil trabalhadores da saúde em 2024

O projeto Saúde em Compensação, idealizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo (SindSaúde-SP), retorna para 2024 com o objetivo de entregar para 40 mil profissionais da saúde valores conquistados pela entidade em ações coletivas. Somente no último trimestre da campanha de 2023, cerca de 10 mil consultas foram realizadas na plataforma.

Os valores conquistados pelo sindicato derivam de complementações de gratificações, correções de cálculos e direitos garantidos à categoria. Apesar de liberados pela Justiça, esses direitos ainda não foram integralmente entregues devido às dificuldades na localização dos beneficiários, muitas vezes, pela falta de dados pessoais atualizados ou até mesmo pelo falecimento dos trabalhadores, quando suas famílias podem reivindicar os valores.

Cleonice Ribeiro, presidente do SindSaúde-SP, destaca o compromisso da entidade em identificar os profissionais de saúde em São Paulo: “Reconhecemos a importância vital desses trabalhadores e seu papel fundamental na promoção da saúde e no bem-estar coletivo. Em 2024, o sindicato está firmemente comprometido em expandir esforços, alcançando mais profissionais e contribuindo ativamente para o avanço contínuo na defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores e garantir o pagamento do que lhes foi negado em algum momento pelo governo do estado de São Paulo é uma das formas”, afirma.

Para realizar a consulta, é necessário acessar a plataforma do projeto Saúde em Compensação (disponível no site oficial do SindSaúde-SP) e inserir alguns dados para verificar se o usuário é ou não um beneficiário. Após essa etapa, haverá um redirecionamento para o WhatsApp e os profissionais do sindicato seguirão com os procedimentos necessários até a entrega dos valores.

Para obter mais informações sobre o projeto “Saúde em Compensação”, acesse: https://consultas.sindsaudesp.org.br/