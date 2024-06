Sindnapi abre Ciclo Nacional de Debates com Guilherme Boulos

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Sindnapi vai iniciar um Ciclo de Debates com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. A iniciativa faz parte do Planejamento do Sindicato para 2024 e será replicada em todos dos estados.

A intenção, segundo Milton Cavalo, presidente do Sindnapi, é conhecer as propostas dos pré-candidatos para aposentados e idosos. “Também vamos apresentar nossas pautas a eles”, afirma o presidente.

O primeiro convidado é Guilherme Boulos (Psol) no próximo dia 17 de junho, às 9 horas na sede do Sindnapi, centro da cidade. O evento é aberto ao público.

Boulos tem atuação em prol dos aposentados. Foi dele a autoria e articulação, na Câmara dos Deputados, da aprovação do projeto de lei que multa instituições financeiras que concedam empréstimo consignado sem autorização expressa do correntista.

Ciclo Nacional – A intenção é que também as subsedes do Sindnapi promovam debates com pré-candidatos a prefeitos dos municípios por todo o Brasil. Em São Paulo, o Sindnapi convidará todos e todas pré-candidatos(as) à prefeitura paulistana.

SERVIÇO:

Ciclo Nacional de Debates recebe Guilherme Boulos

Dia 17 de junho, às 9 horas

Local: Rua do Carmo, 171 – 2º andar