Sindicato dos Bancários do ABC e IMA promovem debate sobre os 60 anos do golpe

Em parceria com o Instituto Centro de Memória & Atualidades – IMA, o Sindicato promove, no próximo 1º de abril, a partir das 19h, atividade para discussão e reflexão sobre os 60 anos do golpe civil-militar e empresarial no Brasil. O encontro, na sede social do Sindicato, vai reunir homens e mulheres que participaram de ações contra a ditadura na região do Grande ABC e que foram perseguidos, presos e torturados, além de estudiosos no tema.

O relatório final da Comissão Nacional da Verdade apontou 434 mortes e desaparecimentos de vítimas da ditadura militar no País e no Exterior. A CNV apurou as violações contra os direitos humanos cometidas de 1946 a 1988, período que inclui a ditadura militar entre 1964 a 1985. Além do resgate da memória e discussões, o objetivo do encontro é fortalecer a democracia, tendo como premissa que é preciso lembrar o que ocorreu para que nunca mais aconteça.

Mulheres – Os debates também vão lançar luz ao papel das mulheres durante a resistência nas ditaduras na América Latina. Será lançado o livro “A justa rebeldia das mulheres na América Latina e Caribe”, que registra o depoimento das participantes de encontros realizados durante seminário internacional homônimo em Santo André, no ano de 2016. Há representantes do Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina, Peru, Panamá, Nicarágua e El Salvador. Pelo Brasil, as narrativas contam a trajetória de Cida Costa e Amelinha Teles. O lançamento integra também a programação do mês dedicado às mulheres.

A sede social do Sindicato fica na rua Xavier de Toledo, 268, no centro de Santo André. A participação no evento é gratuita, mas é preciso se inscrever via formulário, pelo link https://forms.gle/T7ZeJQqtGzCsC28MA