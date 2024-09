Sindiauto/Alvesp homenageia deputada Carla Morando

A coordenadora da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico, deputada estadual Carla Morando, recebeu, quinta-feira, dia 19/09, das mãos do presidente do Sindiauto- Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Automotores Usados do Estado de São Paulo e da Alvesp- Associação dos Lojistas de Veículos de São Paulo, Marcelo Cruz, uma placa em reconhecimento ao trabalho realizado em prol do desenvolvimento do comércio de veículos usados no estado de São Paulo. A homenagem foi entregue durante o Sindiauto Alvesp Summit Automotive 2024, evento realizado na Capital Paulista que reuniu centenas de representantes do segmento de diversas regiões do estado.

São Paulo é o maior polo de comércio de veículos usados no Brasil, setor que gera mais de dois milhões de empregos diretos e indiretos e conta com mais de 15 mil lojas de veículos seminovos e usados. “Gostaria que todos entendessem a profundidade do que está acontecendo aqui. Nunca em toda a história de São Paulo tivemos um representante no Estado lutando pelas nossas causas e nos dando ouvidos. Carla, é uma honra tê-la ao nosso lado trabalhando pelo desenvolvimento deste setor, valorizando aqueles que geram empregos e incentivando o empreendedorismo em nosso Estado”, disse o presidente do Sindiauto.

Uma das principais vitórias de Carla Morando para o segmento foi conquistada já no primeiro mês do Governo Tarcísio de Freitas, em janeiro de 2023. Graças a atuação da parlamentar, o governador revogou o 8º artigo do último decreto, que não permitia a venda de automóveis sem a quitação do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), pago anualmente por proprietários de veículos. Datado de 20 de dezembro de 2022, o decreto 67381/22 estipulou entre as novas regras da cobrança de IPVA a condição de que a transferência de propriedade só poderia ser executada após a quitação integral do imposto referido. A revogação do artigo possibilitou que toda a categoria fosse protegida garantindo mais negócios e geração de emprego.

Carla Morando ressaltou que segue lutando por mais medidas em prol deste mercado que movimenta milhões de reais na economia paulista. Entre os pleitos estão: redução dos encargos decorrentes do ICMS nas operações de venda de veículos usados no estado de São Paulo, incluindo aqueles comercializados com cadastro regular no RENAVE (Registro Nacional de Veículos em Estoque); redução da alíquota do IPVA no Estado de São Paulo; igualdade de condições tributárias com as locadoras de veículos; e políticas que fomentem a venda de veículos movidos a energia limpa.

“Essas demandas foram formalmente encaminhadas ao governador Tarcísio de Freitas e são de extrema importância para o setor. A implementação dessas medidas contribuirá para o desenvolvimento da economia paulista, além de fortalecer um mercado que gera muitas oportunidades”, afirmou a parlamentar que anunciou também o início de entendimentos junto ao PROCON, para discutir a atual situação da Política de Garantia para Veículos Usados. Inclusive, já agendou reunião com presidente do órgão, Luiz Orsati, para tratar sobre a pauta.

FRENTE DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nos quase dois anos de existência, a Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico tem desempenhado um papel crucial no fortalecimento do diálogo entre o Governo do Estado de São Paulo e o mercado. Nesse período, a deputada apresentou pleitos significativos ao governador Tarcísio de Freitas e aos secretários estaduais Samuel Kinoshita (Fazenda), e Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico).

Durante discurso no evento do Sindiauto, Jorge Lima falou da parceria com a deputada Carla Morando que, aliada às ações do Governo, tem garantido importante vitórias para o Estado. “Embarco para Alemanha agora e ficarei nove dias lá e um total de 30 reuniões. Uma delas é um projeto que justamente eu e a Carla, esta parceiraça, estamos envolvidos para trazer à São Paulo a maior empresa do mundo no segmento da cadeia automobilística e a gente está perto de fechar”, disse o secretário que esteve com a parlamentar na solenidade. “Que bom ter encontrado com a nossa brilhante e talentosa deputada Carla Morando, presidente da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que tanto tem ajudado a minha secretaria.”

Também participaram do Sindiauto Alvesp Summit Automotive 2024, o senador Alexandre Giordano, o presidente da Fenauto- Federação dos Revendedores de Veículos Usados, Enilson Sales, o diretor da Alvesp, Alcides Parmejano, entre outras autoridades e representantes do setor.