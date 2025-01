Sindi Clubes SP realiza cerimônia de posse da nova gestão para 2025-2027

O Sindi Clubes SP – Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – realizará a cerimônia formal e festa de posse da nova gestão da instituição na próxima quinta-feira, 16/01, às 19h, na sede do Sindi Clubes (Av. Indianópolis, 668 – Moema). Serão empossados o novo presidente, Sérgio Nabhan, e os vice-presidentes Fábio Candalaft, Fernando Rosenthal, Roberto Cappellano e como vice-presidente financeiro, Luiz Carlos Picone de Araújo.

“Assumir a presidência do Sindi Clubes é uma honra e uma grande responsabilidade. Nossa instituição desempenha um papel fundamental no fortalecimento dos clubes e meu compromisso é dar continuidade ao trabalho realizado até aqui, ampliando nossas ações e laços com os clubes filiados. Agradeço à gestão anterior pelo legado deixado e à confiança depositada em mim. Estou pronto para, junto com nossa equipe, enfrentar os desafios e celebrar as conquistas que virão”, declara Sérgio Nabhan, novo presidente do Sindi Clubes.

O evento iniciará com o ato formal de posse seguido da festa de comemoração com coquetel. A cerimônia contará com a presença de autoridades políticas, dirigentes de clubes, conselheiros e membros influentes, como o presidente da Fenaclubes, Arialdo Boscolo; o presidente do CBC, Paulo Maciel; e o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Otávio Toledo.

SOBRE A NOVA GESTÃO 2025-2027

Sérgio Nabhan, eleito presidente, é empresário e engenheiro com a carreira voltada para a gestão de empresas. É ex-presidente do Clube Paineiras do Morumby, também foi presidente da ACESC, é atual vice-presidente do Sindi Clubes SP e segue como presidente do Sindi Clubes SP para o mandato 2025-2027.

SERVIÇO

Cerimônia de posse da nova gestão Sindi Clubes SP 2025-2027

Data: 16/01/2025 – quinta-feira

Horário: 19h

Local: Sede do Sindi Clubes

Endereço: Av. Indianópolis, 668 – Moema, São Paulo-SP

Traje: Esporte