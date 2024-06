Sindehot-SBC recebe o pré-candidato a vice-prefeito, William Dib

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) foi convidado pelo Sindehot-SBC (Sindicato dos Empregados no Comércio de Hotéis e Similares de São Bernardo e Região) a participar da apresentação, para a diretoria, do pré-candidato a vice-prefeito de São Bernardo do Campo, William Dib (PSD), na chapa encabeçada por Luiz Fernando (PT).

O encontro aconteceu durante café da manhã nesta quarta-feira (26), na sede do Sindehot-SBC.

Tradicionalmente, os dois sindicatos negociam a convenção coletiva e renovam as regras trabalhistas para a categoria com as empresas de São Bernardo, Diadema e Rio Grande da Serra. Ambos os presidentes assinam o acordo, Beto Moreira (Sehal) e Luiz Parente (Sindehot).

Na oportunidade, Rildo Lopes, vice-presidente do Sindehot, representou o presidente do sindicato dos trabalhadores. “A nossa intenção é conhecer e propor planos para o segmento de turismo, que está esquecido. E, no entanto, temos grande potencial, área natural, de manancial inseridas na mata atlântica que oferecem grandes atrativos. Precisamos dessa mudança no turismo porque é muito importante para a cidade”, frisou Rildo.

Turismo e trabalho – Também esteve presente Paulo Tinoco, secretário geral da Aethal (Associação das Empresas de Turismo, Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) que tem a função de discutir políticas públicas sobre o setor de turismo na Região e é um braço social do Sehal. Ele também acumula a função de presidente do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo de Santo André) para o mandato de 2024/2025.

O presidente do Sehal, Beto Moreira, concorda que é importante destacar o turismo nos planos de governo. “Mas nosso compromisso aqui é também no aspecto de fomentar o trabalho. É uma pena vermos nossa cidade perdendo espaço e recursos para as outras vizinhas. O setor está deslanchando em Santo André, o que não ocorre aqui. Se não chegam os grandes restaurantes, franquias e demais estabelecimentos, não avançamos no emprego, no desenvolvimento e renda. E assim, perdemos sócios, jurisdicionados e recursos para investir no potencial do nosso setor”, afirmou.

Valorização – Em nome do pré-candidato a prefeito, Luiz Fernando, William Dib disse que a sua decisão pela filiação partidária, na disputa ao paço, foi motivada para trazer desenvolvimento, investimentos, gerar emprego, renda e consumo para São Bernardo do Campo.

“Certamente, vamos contemplar esse tão importante setor em defesa da melhoria da cidade. Vimos muitos restaurantes fecharem porque não têm consumidor com poder aquisitivo para frequentar os locais. Antes, o comércio disputava um ponto comercial a tapas, hoje nos principais centros comerciais há diversas portas baixadas, sem funcionar. As indústrias foram embora, as pessoas foram embora e a renda caiu. Convido a todos a vir conosco abraçar essa causa da mudança”, disse Dib.

O advogado do Sehal, João Manoel, lembrou o projeto do Restaurante-Escola no Cenforpe em gestões municipais passadas. “Foi encerrado, infelizmente! Era destinado à população, empregava e formava muita gente, e perdemos essa oportunidade de prestação de serviços. Estamos esperançosos de que um projeto de tal envergadura possa ser retomado”, frisou.