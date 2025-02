Simulador promete mudar a realidade de UTIs Neonatais

A chegada de um bebê é um dos momentos mais felizes para os pais, mas a experiência pode se tornar sensível quando a criança precisa de cuidados intensivos, necessitando de uma internação. O desenvolvimento de uma tecnologia imersiva, capaz de treinar tanto as habilidades técnicas quanto as empáticas dos profissionais de saúde nas situações mais críticas das UTINs, pode mudar esse cenário definitivamente. Essa é a proposta do Dräger Virtuo XR Babyleo .

Desenvolvido por uma equipe 100% brasileira, o Dräger Virtuo XR Babyleo é um simulador de realidade estendida (XR), voltado exclusivamente para auxiliar equipes médicas em unidades de terapia intensiva neonatal (UTINs) em diversas situações. A VirtualiSurg, empresa líder mundial em simulações imersivas de treinamento médico e cirúrgico e desenvolvedora do simulador, ressalta que a tecnologia pode revolucionar a capacitação dos profissionais de saúde ao proporcionar um ambiente realista e imersivo, com desafios como emergências na presença de familiares, comunicação sensível com pais e acompanhantes e até o gerenciamento de chamadas críticas.

A simulação XR desafia os participantes a gerenciar emergências clínicas reais enquanto praticam a comunicação compreensiva com os pais, promovendo a colaboração e a confiança em ambientes de alto estresse. Os principais recursos do simulador incluem um modo multiusuário que permite que os enfermeiros atuem como membros da família, um capítulo dedicado aos pais que incorpora centenas de histórias reais e percepções científicas, além de histórias narradas por pais e treinamento de diálogo para abordar tópicos delicados. “Ouvimos dezenas de profissionais de saúde e famílias que tiveram seus bebês internados nas UTINs para entender quais eram as principais necessidades e dores a serem resolvidas”, comenta Philippe Bertrand, Chefe Criativo na VirtualiSurg. “Para garantir que toda a tecnologia seja desenvolvida, precisamos de uma equipe multidisciplinar ativa e em total sinergia, comprometida no avanço da educação médica e no desenvolvimento de ferramentas de treinamento realistas, humanas e impactantes”, completa a CTO da companhia, Elen Collaço.

Reconhecimento internacional

O projeto conquistou o Obsidian Award, prêmio que celebra os avanços que levam a tecnologia XR a novos patamares e faz parte do XR Awards, uma das maiores premiações internacionais na área de realidade virtual e estendida, organizado pela Academia Internacional de Realidade Estendida (AIXR).

O Obsidian Award foi entregue durante uma cerimônia realizada em Roterdã, juntamente com o Immersive Tech Week Congress. O projeto Dräger Virtuo XR Babyleo superou a concorrência de gigantes globais da tecnologia, incluindo o “Asgard’s Wrath 2” da Meta e o Óculos de Realidade Virtural da HTC para treinamento de astronautas a bordo da ISS. Além disso, a Simulação Babyleo XR foi finalista na categoria Solução de Saúde do Ano, reforçando ainda mais seu impacto positivo no espaço XR.