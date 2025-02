Simpósio de Saúde Mental Feminina encerra inscrições com número máximo de participantes

O 1º Simpósio de Saúde Mental Feminina do ABC encerrou suas inscrições após atingir o número máximo de participantes. O evento, que acontece no dia 8 de março em Santo André, é pioneiro na região e tem como público-alvo psicólogas interessadas em discutir temas essenciais à saúde emocional das mulheres.

Entre os assuntos abordados estão a autoestima, os relacionamentos e o papel social feminino, promovendo bem-estar e fortalecendo a rede de apoio.

O simpósio contará com debates multiprofissionais liderados por especialistas em diferentes áreas, proporcionando diálogos enriquecedores e insights práticos para a vida pessoal e profissional.

“Na minha experiência, percebi que as pesquisas sobre saúde mental feminina são frequentemente voltadas para a gestação”, explica Larissa Amigo, psicóloga e uma das organizadoras do evento. “A questão é que as mulheres enfrentam desafios emocionais que vão além dessa fase da vida, como a rotina de trabalho, o empreendedorismo, relacionamentos abusivos, violência doméstica, endometriose e menstruação. O objetivo do simpósio é abrir o debate para esses temas essenciais e proporcionar mais ferramentas para os profissionais que lidam com essas questões,” conclui a profissional, ressaltando a importância e o diferencial do evento.

Confira a programação

8h – Credenciamento e abertura com as psicólogas organizadoras

Mesas temáticas:

Saúde Feminina e Escolhas Reprodutivas – Discussão sobre saúde da mulher, maternidade opcional e desafios sociais

– Discussão sobre saúde da mulher, maternidade opcional e desafios sociais Autoestima e Redes Sociais – Impactos das redes na autoimagem e busca por autenticidade

– Impactos das redes na autoimagem e busca por autenticidade Relacionamentos e Padrões Sociais – Construção de laços saudáveis e quebra de padrões limitantes

– Construção de laços saudáveis e quebra de padrões limitantes Carreira e Empoderamento – Independência financeira, empreendedorismo e equilíbrio pessoal/profissional

Intervalo para almoço e networking (12h-13h30)

Café com afeto Delas (15h)

Sorteios e encerramento (17h30)

Estão previstos também certificados de participação para todos os credenciados que comparecerem.

Serviço:

SIMPÓSIO DE SAÚDE MENTAL FEMININA DO ABC

DATA: 8/3/25 das 8h às 18h

LOCAL: HOTEL PLAZA MAYOR SANTO ANDRÉ

R. Cel. Fernando Prestes, 278 – Vila Assunção

CONTATO: 11 98891-8018