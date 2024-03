Simple Plan toca Mamonas Assassinas em festival em SP

A passagem da banda Simple Plan pelo Brasil deu ao público a oportunidade de cantar versos de Mamonas Assassinas, no dia em que completam-se 28 anos da morte dos brasileiros.

O grupo canadense se apresentou em São Paulo, na noite de sexta-feira (1º), e tocou a música “Vira-Vira”, um dos sucessos da banda, que trilhou sucesso meteórico e rápido. Em 2 de março de 1996, os cinco integrantes morreram em um acidente aéreo.

Os músicos ficaram responsáveis pela parte instrumental, e o público, por cantar a letra. A apresentação do Simple Plan faz parte do sideshow do “I Wanna Be Tour”, turnê itinerante que traz o melhor do pop punk dos anos 2000 para o Brasil.