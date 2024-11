Simple Minds confirma duas datas no Brasil

Simple Minds, uma das bandas mais icônicas dos anos 1980 e a de maior sucesso do Reino Unido, vem ao Brasil em 2025! Serão duas apresentações inesquecíveis produzidas pela Mercury Concerts. A primeira será no Rio de Janeiro, em 3 de maio, no Qualistage, e a outra em São Paulo, em 4 de maio, no Espaço Unimed. As vendas de ingressos começarão no dia 21 de novembro, às 10h. No Rio será por meio da Ticketmaster e em São Paulo, pela Eventim.

Conhecido no Brasil por sua ótimas performances nos palcos, contagiando o público com uma alegria em estado puro, o grupo escocês já está com o pé na estrada, na turnê mundial Global Tour 2024, na qual esperam tocar para mais de um milhão de pessoas. Nos shows, eles mesclam as canções do décimo oitavo álbum de estúdio “Direction of the Heart” com uma miríade de clássicos.

O público brasileiro não vê a hora de curtir essa experiência incrível, conferindo ao vivo os hits que embalaram gerações. Até hoje, o grupo já vendeu mais de 60 milhões de discos, com canções singulares como Mandela Day, Don’t You (Forget About Me), Alive Kicking e New Gold Dream, entre muitas músicas poderosas.

O Simple Minds é formado por Jim Kerr (vocalista), Charlie Burchill (guitarrista) e uma seleção de colaboradores excepcionalmente talentosos: Ged Grimes (baixista), Sarah Brown (backing vocal), Gordy Goudie (guitarra), Erik Ljunggren (tecladista) e Cherisse Osei (baterista). E eles mantêm as atuais e vibrantes performances ao vivo, algo que vem acontecendo desde seu primeiro álbum Life in a Day, de 1979.

COMO TUDO COMEÇOU – O Simple Minds surgiu no clima da era pós-punk, quando os sons raivosos de 1977 estavam se fragmentando em mil formas diferentes, com um estilo enraizado no art-rock de David Bowie e na dancing de Donna Summer. Logo, se tornaram uma das grandes bandas de sua geração, inovando com refrões empolgantes e atmosferas estrondosas que proporcionaram uma trilha sonora que perdurou.

Quarenta e cinco anos depois, Simple Minds continua sendo um ato de amor, com todas as emoções e perigos que isso acarreta. O álbum “Direction of The Heart” é um espetáculo estonteante e edificante, construído a partir da inocência e da experiência para encarar a escuridão sem medo. “O título do mais recente álbum “Direction of the heart” era uma expressão que a gente usa há muito tempo”, contou Jim Kerr. “Siga seu próprio caminho e passe por ele – isso, em poucas palavras, resume tudo o que já fizemos”, acrescenta. A ascensão e o renascimento do Simple Minds continuam…

CURIOSIDADE – O vocalista e líder da banda, Jim Kerr, não vive só de música. Ele é dono de um hotel em Taormina, na ilha da Sicília (Itália), e tem outras paixões, entre elas o futebol, é torcedor do Celtic Football Club, de Glasgow, bicampeão escocês.

SERVIÇO

RIO DE JANEIRO

Data: 3 de Maio de 2025, sábado.

Local: Qualistage. Av. Ayrton Senna, nº3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Portas: 20h

Simples Minds: 22h

Classificação Etária: 18 (dezoito) anos desacompanhados. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Preços Inteira Meia

Pista Premium R$ 620,00 R$ 310,00

Pista R$ 360,00 R$ 180,00

Camarote A R$ 620,00 R$ 310,00

Camarote B R$ 620,00 R$ 310,00

Camarote C R$ 620,00 R$ 310,00

Poltronas R$ 390,00 R$ 195,00

Ingressos a venda a partir do dia 21/11/24 às 10h

Na internet: https://qualistage.com.br/

Ponto de venda sem taxa de conveniência:

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO

Av. Ayrton Senna, nº3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Segunda a sábado, das 11h às 20h.

Domingos e feriados, das 13h às 20h.

Parcelamento

Online: em até 3x sem juros; e de 4x a 10x juros (todas as bandeiras)

Na bilheteria não tem juros.

ATENÇÃO

Os ingressos meia-entrada estão limitados a dois (02) por CPF

Os ingressos estão limitados a 10 ingressos por CPF

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INGRESSOS COMPRADOS FORA DOS PONTOS DE VENDAS OFICIAIS DA TICKEMASTER.

PARA CONSULTAR OS ENDEREÇOS OFICIAIS VISITE:

SÃO PAULO

Data: 4 de Maio de 2025, domingo.

Local: Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795

Portas: 18h

Simple Minds: 20h

Classificação Etária: 18 (dezoito) anos desacompanhados. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Preços Inteira Meia

Pista Premium R$ 680,00 R$ 340,00

Pista R$ 390,00 R$ 195,00

Mezanino R$ 720,00 R$ 360,00

Camarote A R$ 850,00 R$ 425,00

Camarote B R$ 800,00 R$ 400,00

Ingressos a venda a partir do dia 21/11/24 às 10h

Na internet: www.eventim.com.br/simpleminds

Ponto de venda sem taxa de conveniência:

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO

Espaço UNIMED

Endereço: R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-000

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados.

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais. * Atente-se aos horários e locais indicados acima.

Parcelamento

Em até 3x sem juros nas compras online e na bilheteria.

Em até 10x com juros apenas online.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira em https://www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.

Para maiores informações sobre os horários de funcionamento e as formas de pagamento de cada ponto de venda, por favor consulte:

Sujeito a cobrança de taxa de serviço

https://help.eventim.com.br/hc/pt-br/articles/4413851605015

ATENÇÃO

Os ingressos de estudantes estão limitados a dois (02) ingressos por CPF

Os ingressos de idosos estão limitados a um (01) ingresso por CPF

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INGRESSOS COMPRADOS FORA DOS PONTOS DE VENDAS OFICIAIS DA EVENTIM.

PARA CONSULTAR OS ENDEREÇOS OFICIAIS VISITE:

Sujeito a cobrança de taxa de serviço

https://help.eventim.com.br/hc/pt-br/articles/4413851605015