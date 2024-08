Simony reflete sobre abandono durante tratamento contra o câncer

Simony, 48, desabafou sobre homens que não sabem lidar com o tratamento de suas esposas.

A cantora, que passou por um tratamento de câncer entre 2022 e 2023, refletiu sobre os homens que abandonam suas parceiras durante esse período. “Quando uma mulher é diagnosticada com câncer, o mundo dela desmorona. Ela enfrenta uma batalha que vai além da dor física, lutando contra o medo, a incerteza e a angústia. Neste momento tão vulnerável, espera-se que o parceiro seja um pilar de apoio, alguém para segurar sua mão quando as forças fraquejam, para oferecer palavras de encorajamento quando tudo parece perdido. Mas, infelizmente, nem todos os homens assumem esse papel”, disse no Instagram.

A artista desabafou sobre como os parceiros não sabem lidar com a doença das esposas e decidem abandoná-las. “Pior ainda são os homens que, incapazes de lidar com a situação, abandonam as mulheres à própria sorte. Eles saem pela porta, deixando para trás promessas vazias e um coração partido. Em um dos momentos mais difíceis da vida de suas companheiras, eles viram as costas, mostrando que o ‘na saúde e na doença’ era apenas uma frase dita sem real compromisso.”

Simony ainda confessou que esses homens acabam se deixando levar por “seus próprios demônios”, deixando de se tornarem “heróis na vida de alguém”. “Esses homens, ao invés de estenderem a mão, optam por virar o rosto. Eles se deixam consumir por seus próprios demônios, esquecendo que, mais do que nunca, suas companheiras precisam de amor, respeito e apoio. E, ao fazerem isso, perdem a oportunidade de serem verdadeiramente grandes, de se tornarem heróis na vida de alguém que já enfrenta a maior batalha de todas. Enfim a essa é a verdade.”