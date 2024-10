Simony desabafa após vitória em processo contra Dudu Camargo

A cantora reagiu depois de Dudu se dizer “injustiçado” no caso durante o programa Fofocalizando (SBT) desta quarta-feira (9). O apresentador contestou a sentença da Justiça na qual foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil por importunação sexual.

Agora, sem citar o nome de Camargo, Simony lamentou a situação. “O mundo está realmente do avesso. Valores não existem mais, e ninguém quer estar no lugar do outro”, escreveu ela em um post no Instagram.

A artista expressou que não quer “discutir com tolo”. “Cheguei à conclusão de que cada um dá o que tem, a língua fala o que quer, e quem discute ou tenta ensinar o tolo, mais tolo é”, afirmou.

Não quero prejudicar ninguém, não quero o lugar de ninguém, apenas o meu. Somente eu conheço minhas dores. Só Deus sabe o quanto chorei e o quanto invisto em terapia para a família toda. Simony

Simony deixou claro que não vai se preocupar com o que dizem ou pensam. “Ou você toca o f*da-se nesse mundo, ou você enlouquece. Então, já que vão falar, deixa”, declarou ela, dizendo que vai cuidar de sua saúde mental.

Dudu Camargo foi condenado por um episódio em 2020, quando tocou os seios de Simony durante uma transmissão ao vivo no Carnaval da Rede TV!. A Justiça reconheceu que a cantora passou por um “claro constrangimento” e que o apresentador exteriorizou falas, gestos e atitudes de cunho sexual.