Simoninha é atração no Lassù Rooftop Club, em SP

No dia 22 de março, sexta-feira, às 21h, o cantor e compositor Wilson Simoninha se apresenta em show especial no Lassù Rooftop Club, charmoso piano bar com vista panorâmica da capital paulista, localizado no 29º andar do Edifício K1, no bairro de Santana, em São Paulo/SP.

Músico, intérprete, compositor, produtor e diretor musical, Wilson Simoninha cresceu ao som da música brasileira, da qual seu pai, Wilson Simonal, foi um dos maiores expoentes. Sua trajetória artística de sucesso inclui várias turnês internacionais pelos Estados Unidos, Europa e Ásia, e em todas as regiões do Brasil.

No setlist, canções como: “Tributo a Martin Luther King” (música de Simonal dedicada a Simoninha), “Samba do Avião” (Tom Jobim), “País Tropical” (Jorge Ben Jor) e seu mais novo single, “Os Meninos da Mangueira”, música que marcou época na voz de Ataulpho Alves Júnior, (de Rildo Hora com Sérgio Cabral – 1976), e agora também sucesso na voz de Simoninha a partir de sua interpretação na abertura “Mussum – O Filmis”, premiado longa-metragem de Silvio Guindane.

E mais algumas canções autorais de Wilson Simoninha: “Agosto”, “Mais um Lamento”, “Essência”, “Aquele Gol” e “Flor do Futuro”.

No trio que acompanha Simoninha estão: Marcelo Maita (piano), Guiza Ribeiro (viola e guitarra) e Marcio Forte (percussão). O Booker é Hildegard Cajaiba Jr e a realização é da produtora de som S de Samba. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Lassù Rooftop Club.

Endereço: Edifício K1 – Rua Conselheiro Saraiva, 207 – Santana, São Paulo – SP, 02037-020. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Lassù Rooftop Club.