Simone Mendes viraliza nas plataformas digitais com novo single “Mulher Foda”

O mais recente single de Simone Mendes, “Mulher Foda”, está conquistando cada vez mais o público e registra um ótimo desempenho nas redes sociais e nas plataformas de música digital. Antes mesmo do lançamento oficial, o pré-release da música acumulou quase 2 mil criações no TikTok. Desde o lançamento, “Mulher Foda” já inspirou mais de 21 mil criações na plataforma, com uma média impressionante de mais de 3 mil novas criações por dia.

No Instagram, o áudio oficial de “Mulher Foda” está atualmente em alta, ocupando a 2ª posição e acumulando mais de 7 mil reels. No YouTube, o videoclipe da música, que foi lançado como parte do projeto “Cantando Sua História”, alcançou a posição #14 entre os vídeos em alta. Este sucesso contribui para o impressionante feito de Simone Mendes, que atualmente tem sete músicas no Top 200 do Spotify Brasil, incluindo “Dois Tristes” na posição #26 e “Mulher Foda” na posição #102.

A letra poderosa e empoderadora de “Mulher Foda”, que fala sobre respeito e valorização das mulheres, ressoou profundamente com os ouvintes. “Desde a primeira vez que ouvi essa música, me apaixonei. A letra é forte e traz muita verdade sobre muitos relacionamentos por aí. Nós, mulheres, merecemos respeito e sermos cuidadas pelos nossos parceiros. Amor e respeito são a base para qualquer união”, diz Simone. Com este lançamento, Simone Mendes, atualmente com 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, continua a consolidar sua posição como uma das cantoras mais influentes e respeitadas do cenário musical atual.