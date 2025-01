Simone Mendes retorna à Portugal com nova turnê em fevereiro

Após um 2024 de conquistas memoráveis, Simone Mendes começa o ano de 2025 levando sua música para além das fronteiras brasileiras. A cantora sertaneja desembarca em Portugal para dois shows aguardados: no dia 14 de fevereiro em Lisboa, no Sagres Campo Pequeno, e no dia 15 de fevereiro no Multiusos de Gondomar, em Porto. Poucos ingressos ainda estão disponíveis para os espetáculos nas cidades europeias.

No repertório, Simone apresentará seus maiores sucessos, incluindo “Erro Gostoso”, “Dois Tristes” e “Mulher Foda”, além de hits recentes como “Alô Erro” e “Saudade Proibida”. Canções que marcaram sua trajetória solo, como “Ranking dos Inesquecíveis” e “Dois Fugitivos”, também estarão presentes.

Os shows marcam o retorno triunfal da artista ao continente, após uma turnê esgotada em 2024. Na ocasião, Simone foi ovacionada em todas as cidades por onde passou, consolidando sua popularidade para além das fronteiras brasileiras.

Com uma presença marcante e um repertório repleto de grandes canções, e mais de 11,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Simone Mendes segue reafirmando seu lugar entre as maiores vozes do sertanejo. No ano passado, a artista brilhou nas paradas musicais com hits como “Dois Tristes”, que venceu a categoria Música do Ano no Melhores do Ano da TV Globo.