Simone Mendes marca presença em evento de Kaká Diniz em Campinas nesta terça (3)

Simone Mendes é presença confirmada no evento “A Arte do Posicionamento”, que será realizado nesta terça (3) no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, em Campinas, SP. Realizado pelo marido da artista, Kaká Diniz, o evento traz a premissa de transformar a maneira como os participantes se posicionam em suas vidas pessoais e profissionais, e contará com palestras, workshops e atividades práticas.

Simone Mendes, conhecida por sua trajetória de sucesso na música sertaneja, traz ao evento seu conhecimento sobre branding pessoal e como ela conseguiu se destacar em um mercado altamente competitivo. Sua participação visa inspirar e motivar os presentes a utilizarem suas habilidades e talentos para alcançar novos patamares em suas carreiras e vidas.

Inspirado na trajetória de sucesso de Kaká Diniz, o evento “A Arte do Posicionamento” oferece uma imersão completa na arte de se posicionar de maneira eficaz. Kaká, conhecido por seu branding pessoal bem-sucedido, liderará as sessões, compartilhando suas experiências e estratégias que o ajudaram a se destacar em várias áreas. O evento busca demonstrar que o posicionamento é a chave para o sucesso em todas as esferas da vida.

Além de Simone Mendes e Kaká Diniz, o evento contará com a presença de outros especialistas como Carlos Wizard, Marcos Paulo, Caito Maia, Thiago Nigro e Denize Savi, que são referências em suas áreas, proporcionando uma visão abrangente e aprofundada sobre como o posicionamento eficaz pode transformar vidas e negócios.