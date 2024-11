Simone Mendes libera guia de música inédita e aquece fãs para a gravação do DVD “Cantando Sua História 2”

Faltam apenas 10 dias para a gravação do novo DVD de Simone Mendes, “Cantando Sua História 2,” e a artista já começou o aquecimento com os fãs para uma noite que promete ser histórica em Manaus. Simone iniciou a divulgação das guias das músicas inéditas, para que o público aprenda as letras até o dia 16 de novembro. Ontem (5), foi compartilhada a guia e a letra de “Me Ama ou Me Larga”.

O novo DVD será gravado na icônica Arena Amazônia, e marca a continuação do sucesso avassalador de “Cantando Sua História.” Com milhões de reproduções acumuladas, o álbum anterior consagrou hits como “Dois Tristes,” “Mulher Foda” e “Climão,” e consolidou a artista como uma das grandes vozes do sertanejo.

Simone Mendes vive um momento especial na carreira solo, com mais de 10,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e uma agenda de shows lotados em todo o Brasil. A artista convida os fãs para embarcar nessa nova jornada musical, onde, com um repertório cheio de inéditas, promete emocionar e conquistar ainda mais o coração do público.